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Шоу-Бизнес

Певица Нюша выходит замуж – ФОТО 24.01.2017 16:52

Звезда российской эстрады Нюша порадовала поклонников неожиданной новостью - она выходит замуж.

Предложение руки и сердца Нюша получила от своего возлюбленного, генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Артистка уже показала обручальное кольцо на страничке в Instagram.

Слухи о помолвке появились вчера, и спровоцировала их сама Нюша. Она опубликовала фотографию заката в Кении, где она сейчас отдыхает с Игорем и мамой, и написала: «Вот так вот летишь 13-го, в пятницу, в полнолуние в Африку отмечать Старый Новый Год, совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь».

Догадки поклонников подтвердились. Подробности романа Нюши и Игоря пока неизвестны. Некоторое время певица скрывала имя своего бойфренда, лишь однажды признавшись поклонникам во время концерта, что ее сердце несвободно. Позже журналисты рассекретили личность избранника. Игорь был ранее женат, имеет двоих детей.

Игорь Сивов

Ru.hellomagazine.com

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