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Шоу-Бизнес

Армянин набросился на Аллу Пугачеву с новыми обвинениями 24.01.2017 16:14

Казалось бы утихший скандал между примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой и жителем Ростова-на-Дону армянином Вадимом Манукяном, являющемся автором петиции с требованием отстранения певицы от эфира Первого российского канала, разгорелся с новой силой.

В интервью программе канала НТВ «Ты не поверишь» Алла Пугачева заявила о скандальной петиции следующее: «Вы прекрасно знаете, что это «заказуха», и я даже знаю, кто заказчик», подчеркнув, что не сомневается в намеренной травле, но не собирается оглашать имени предполагаемого заказчика, отметив, что «петиция дело рук ее личных врагов, которые боятся возвращения певицы на российскую сцену».

В ответ на комментарий российской примадонны В.Манукян опубликовал открытое письмо, обращенное Алле Пугачевой, которое разместил в социальных сетях:

«Алла Борисовна! Так кто же этот «серый кардинал», который стоит за всей историей? Кто этот коварный человек, который целенаправленно пытался не позволить вам возобновить свою концертную деятельность и даже пошел на то, чтобы мне заказать второго января всю эту историю? Мне и сотням тысяч россиян, которые как один говорят о том, что почему-то за это ничего не получили - очень не терпится услышать вашу версию.

А может все-таки примете за основу версию о том, что уж как минимум сотни тысяч россиян, среди которых есть и ваши давние поклонники, просто реально остались недовольны происходившим за новогодним столом на Первом канале в ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года и просто решили об этом высказаться! Для этого разве нужно ждать, когда кто-то сделает соответствующий заказ и переведет всем деньги?»

На данный момент А.Пугачева пока никак не комментирует вышеприведенное открытое письмо.

Напомним, что ранее В.Манукян публично извинился перед Аллой Пугачевой, отметив, что его слова были неправильно истолкованы.

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Армянин, требовавший отстранения Аллы Пугачевой от эфира Первого канала, извинился перед певицей – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

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