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Шоу-Бизнес

Стартовал новый сезон детского музыкального фестиваля «Зима» - ФОТО – ВИДЕО 24.01.2017 15:38

Дан старт второму сезону детского музыкального фестиваля эстрадной песни «Зима», заявки на который принимаются с сегодняшнего дня.

Подать заявку на участие в песенном фестивале, к участию в котором допускаются исполняющие эстрадные песни юные таланты от 6 до 16 лет, очень легко: следует снять видео исполнения выбранной по желанию песни и отправить его в WhatsApp на следующий номер +99450-238-08-08.

Заявки на участие в «Зиме» принимаются с 24 января по 1 апреля.

Напомним, что первый сезон фестиваля «Зима» с большим успехом прошел 17 декабря во Дворце Гейдара Алиева, где участники проекта выступили с ярким шоу, которое будет показано в эфире канала AZTV 28 января в 21:15.

Также представляем читателям для просмотра клип на гимн фестиваля, автором которого является Иса Меликов, исполненный всеми его участниками.

Всю интересующую информацию о фестивале можно получить на официальном сайте проекта и в социальных сетях Facebook и Instagram.

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Детский музыкальный фестиваль эстрадной песни «Зима»: подробности яркого шоу – ФОТО

Ф.В, Г.Р.

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