В семье нападающего хоккейной команды ЦСКА Ивана Телегина и певицы Пелагеи сегодня родилась дочь, которую назвали Таисией.

И мать, и ребенок чувствуют себя нормально.

Как для 24-летнего Телегина, так и для 30-летней Пелагеи брак стал вторым. У спортсмена в первом браке родился сын Марк, передает ТАСС.

В июне 2016 года сообщалось, что певица беременна. Она отменила выступления на всех летних рок-фестивалях.

«Поля беременна и на днях вышла замуж за хоккеиста ЦСКА Телегина! ... Даже от крупных проектов певица решила отказаться», — рассказал источник, близкий к звезде.

Примечательно, что роман Пелагеи и Телегина начался, когда его гражданская жена Евгения Ноур находилась на седьмом месяце беременности.

Бракосочетание певицы и хоккеиста состоялось 24 июня прошлого года.

Росбалт