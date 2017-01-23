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Шоу-Бизнес

В сеть попали кадры избиения азербайджанской участницы турецкого «свадебного» шоу – ВИДЕО 23.01.2017 11:32

В социальные сети попал видеоролик, на котором заснят скандал азербайджанской участницы шоу «Zühal Topalla» Наз с участником данного проекта Бахой.

Напомним, что на прошлой неделе в эфире программы «Zühal Topalla», выходящей на турецком канале Star, азербайджанский участник проекта Али Акпер подарил Наз автомобиль, от которого девушка отказалась, отметив, что не может принять такой дорогой презент от человека, которого знает всего несколько дней.

Как сообщали турецкие СМИ, данный факт вызвал неоднозначную реакцию экс-возлюбленного Наз по имени Баха, также являющегося участником проекта «Zühal Topalla», который, приревновав, за кулисами избил девушку – эту информацию турецких СМИ подкрепил нижеприведенный распространенный в соцсетях ролик, в котором Баха ругается с девушкой, а затем поднимает на нее руку.

Однако, как оказалось, вышеприведенный видеоролик был постановочным – Баха в своем интервью турецким СМИ отметил, что сцену скандала и избиения его и Наз попросила сыграть команда, работающая над проектом «Zühal Topalla».

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Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

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