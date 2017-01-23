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Шоу-Бизнес

Премьера клипа: Нигяр Джамал «Sus» - ВИДЕО 23.01.2017 10:43

На официальном YouTube канале победительницы международного песенного конкурса «Евровидение 2011» певицы Нигяр Джамал презентован ее новый клип, снятый на песню «Sus».

Авторы музыки и аранжировки трека «Sus» - Кямиль Ахмедбейли и Турал Алиев, текст к песне написан Раулем Ахмедом, мастеринг – Олег Наумов. Спродюсирован проект «Sus» К.Ахмедбейли, а стильный клип снят Орханом Маммадли.

«Слушайте, танцуйте и получайте удовольствие», - отмечает Н.Джамал в социальных сетях, презентуя свою новую работу.

Отметим, что К.Ахмедбейли и Т.Алиев являются авторами абсолютного хита заслуженной артистки Ройи и популярного исполнителя Мири Юсифа «Səndən birdənədir», количество прослушиваний которого в YouTube приближается к 6.000.000.

Феликс Вишневецкий, Г.Р.

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