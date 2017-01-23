Модель, актриса, основательница фонда «Обнаженные сердца» и многодетная мама Наталья Водянова обнажилась ради своего нового благотворительного проекта «Мерзнем со смыслом», созданного в поддержку Олимпиады для спортсменов с задержкой в умственном развитии.

Красотка предстала полностью обнаженной, тело модели прикрывают лишь украшения из цепей. Наталья позирует в воде, словно русалка.

«Группа безрассудных смельчаков (Engl below) из Специальной Олимпиады, включая оргкомитет и меня саму, а также, конечно, атлеты и волонтеры СО готовятся поучаствовать в акции «Мерзнем со смыслом», искупавшись 19 марта в открытом бассейне Шладминга в Австрии. Леденящая тело, но не душу история даст старт Зимней Специальной Олимпиаде 2017. Обнаженные, мокрые и дрожащие энтузиасты немало позабавят всех, кто увидит это в соцсетях. Если вы уже чувствуете себя некомфортно, то можете помочь и себе, и мне чувствовать себя гораздо лучше, сделав любое пожертвование в поддержку Специальной Олимпиады на моей странице здесь. Обещаю, чем больше соберем средств, тем шире в тот день будет моя улыбка (гарантирую шоу десен не для слабонервных). Самым щедрым донорам я лично напишу и отмечу в Instagram stories, но самое главное, вы поддержите порядка 5 млн атлетов по всему миру, которым Специальная Олимпиада помогает раскрыть свой потенциал, проявить мужество и испытать то, чем мы с вами наслаждаемся каждый день», — написала модель в Instagram.

Подписчики воодушевились предложением Водяновой и пообещали поучаствовать в акции, чтобы увидеть ее лучезарную улыбку.

Cosmo.ru