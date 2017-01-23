USD1.8311
EUR1.9659
RUB0.0307
Brent55.42
WTI52.42
Золото1 215.41
S&P 500 Index2 271.31
Nikkei 22518 999.02
Шоу-Бизнес

Наталья Водянова полностью разделась ради благотворительности – ФОТО 23.01.2017 19:00

Модель, актриса, основательница фонда «Обнаженные сердца» и многодетная мама Наталья Водянова обнажилась ради своего нового благотворительного проекта «Мерзнем со смыслом», созданного в поддержку Олимпиады для спортсменов с задержкой в умственном развитии.

Красотка предстала полностью обнаженной, тело модели прикрывают лишь украшения из цепей. Наталья позирует в воде, словно русалка.

«Группа безрассудных смельчаков (Engl below) из Специальной Олимпиады, включая оргкомитет и меня саму, а также, конечно, атлеты и волонтеры СО готовятся поучаствовать в акции «Мерзнем со смыслом», искупавшись 19 марта в открытом бассейне Шладминга в Австрии. Леденящая тело, но не душу история даст старт Зимней Специальной Олимпиаде 2017. Обнаженные, мокрые и дрожащие энтузиасты немало позабавят всех, кто увидит это в соцсетях. Если вы уже чувствуете себя некомфортно, то можете помочь и себе, и мне чувствовать себя гораздо лучше, сделав любое пожертвование в поддержку Специальной Олимпиады на моей странице здесь. Обещаю, чем больше соберем средств, тем шире в тот день будет моя улыбка (гарантирую шоу десен не для слабонервных). Самым щедрым донорам я лично напишу и отмечу в Instagram stories, но самое главное, вы поддержите порядка 5 млн атлетов по всему миру, которым Специальная Олимпиада помогает раскрыть свой потенциал, проявить мужество и испытать то, чем мы с вами наслаждаемся каждый день», — написала модель в Instagram.

Подписчики воодушевились предложением Водяновой и пообещали поучаствовать в акции, чтобы увидеть ее лучезарную улыбку.

Cosmo.ru

1163количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Что надевали первые леди США на инаугурации мужей - ФОТОВ сеть попали кадры избиения азербайджанской участницы турецкого «свадебного» шоу – ВИДЕО«Слава принесла мне больше горя, чем радости»: История «Афганской Джоконды», впервые рассказанная ею самой – ВИДЕО - ФОТОДональд Трамп уволил американских послов, не подумав о заменеВ Марокко состоялась вторая свадьба актера Мурата Йылдырыма, женившегося на марокканской королеве красоты - ФОТОУвольнение журналиста из-за вопроса Лаврову: комментируют посольство и Lider TVЛучшие образы Иванки Трамп на инаугурационной неделе – ФОТОВзрыв из прошлого: солисты культовой группы «Dəyirman» 21 год назад – ФОТОАрмяне начали преследовать узбекского историка за его книги о дашнаках, совершено нападение на его домПользователи соцсетей раскритиковали сериал «Cesur ve Güzel» за киноляп – ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

23 января19:57 В iPhone 8 появится новая система защиты19:39 На суде по «Делу МНБ» свидетели дали противоречивые показания19:17 Трамп заявил, что сократит регулирование бизнеса в США на 75%19:00 Наталья Водянова полностью разделась ради благотворительности – ФОТО18:52 Эрдоган высказался за реформирование Совбеза ООН18:44 В Азербайджане определено ежемесячное пособие для вынужденных переселенцев18:25 «Карабах» вернулся в Баку18:12 Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева провело встречи с жителями западного региона - ФОТО18:04 «Сумгайыт» проиграл «Зиря»17:53 Объявлен состав юношеской сборной17:48 Эрдоган ударил в африканский тамтам – ФОТО – ВИДЕО17:40 «Зиря» проиграла «Локомотиву» - ФОТО17:38 Украинский футболист азербайджанского происхождения снова в центре скандала - ФОТО - ВИДЕО17:33 Ника Квеквескири: «Сборы помогут нам достичь цели и впервые в истории стать чемпионами Азербайджана»17:32 Курс маната к доллару на вторник, 24 января