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Шоу-Бизнес

«Сборная Баку» о выходе в Высшую лигу КВН: «Мы долго шли к этому результату» 23.01.2017 15:30

Как подтвердили 1news.az в Азербайджанском Клубе веселых и находчивых 22 января команда «Сборная Баку» приняла участия в телевизионной записи Гала-концерта 28-го Международного фестиваля команд КВН в Сочи.

По итогам концерта азербайджанская команда попала в состав Высшей лиги сезона 2017 года - участников нового сезона отбирало именитое  жюри во главе с Александром Масляковым.

«Сборная Баку» порадовала очень уверенным ярким выступлением, и единогласным решением была приглашена в сезон Высшей лиги. Напомним, что последний раз в Высшей лиге Азербайджан был представлен в далеком 1993 году.

«То, что произошло в Сочи, можно назвать только чудом! Мы долго шли к этому результату, но все усилия по возрождению нашего КВНа могли оказаться напрасными, ведь начало КВНовского праздника было омрачено политическими провокациями. 

Мы благодарны руководству Международного союза КВН за оперативное и справедливое решение, принятое в ходе фестиваля. «Сборной Баку» был дан шанс, который наши ребята не упустили. Благодарим всех, кто верил в нашу победу и поддерживал нас», - отмечает руководитель команды «Сборная Баку» Рашад Азизов.

Азербайджанский Клуб веселых и находчивых благодарит за поддержку в возрождении отечественного КВНа министра молодежи и спорта Азада Рагимова и председателя Азербайджанской Молодежной Организации России (АМОР) Лейлу Алиеву.

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