34-летний Джейми Дорнан, который в эротической саге «Пятьдесят оттенков серого» (Fifty Shades of Grey) играет красавца-миллионера, практикующего БДСМ, стал героем нового номера австралийского издания журнала GQ.

Актер украсил обложку издания и дал большое интервью, в котором рассказал о съемках в продолжении картины, отношении к своему герою и обрушившейся на него славе.

Дж.Дорнан сразу же заявил, что не имеет ничего общего со своим персонажем: «Хочу прояснить кое-что: я не Кристиан Грей!»

Актер, который готовясь к роли и желая проникнуться атмосферой, устроил себе трип по БДСМ-заведениям, признался, что даже не подозревал о существовании некоторых практик: «Я такого раньше никогда не видел. У меня ведь никогда не было такого опыта. Я вообще ничего не знал о БДСМ-культуре, не видел всех этих приспособлений - у меня не было интереса к этому миру»

И не возникло: Джейми говорит, что знакомство с темой БДСМ никак не отразилось на его сексуальных предпочтениях — ему по-прежнему неинтересно экспериментировать на этом поле.

«Я человек широких взглядов и никогда не буду судить людей за их пристрастия в сексе. Все, что люди делают в постели - это только их дело. Но у меня нет желания пробовать все это. Есть миллион других разных способов получить сексуальное удовольствие», - расставил все точки над «i» Джейми Дорнан.

Видимо, озвучить так четко свою позицию актеру пришлось из-за непрекращающихся слухов о том, что он, наоборот, слишком погрузился в тему и теперь заставляет жену, Амелию Уорнер, тоже «изучать вопрос».

Дж.Дорнан также заявил, что ему, в принципе, не слишком симпатичен его персонаж: «Кристиан Грей не из тех, с кем бы я мог подружиться. Все мои приятели легкие в общении, любят посмеяться, а Грей не такой - я не могу представить, например, что мы с ним зависаем в баре. Он точно не моего плана человек, если говорить о выборе друзей».

Амелия Уорнер и Джейми Дорнан

Себя актер считает простым человеком, которого невероятный успех не испортил: «У меня все та же компания друзей, что и в детстве, жена, дети — ничего не изменилось. И эти люди не позволят мне измениться».

Действительно, на светских мероприятиях Джейми практически не увидеть — тусовкам мужчина предпочитает уютные вечера в кругу семьи и посиделки с друзьями. Впрочем, как только на экраны выйдет вторая часть франшизы - «На пятьдесят оттенков темнее», - а это случится уже 8 февраля — актер снова будет блистать на красных дорожках.

Spletnik.ru