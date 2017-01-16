Звезда сериала «İçerde» Чагатай Улусой госпитализирован – ФОТО

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Mynet.com, исполнитель главной роли в популярном сериале «İçerde», выходящем в эфир на турецком канале Show TV, актер Чагатай Улусой госпитализирован.

Турецкие СМИ отмечают, что в последнее время Ч.Улусой не заботился о своем здоровье и полностью отдавал себя актерской деятельности, снимаясь в сериале «İçerde», который еще больше упрочил его славу и популярность, однако негативно сказался на состоянии его здоровья.

26-летнему актеру поставлен диагноз «жировой гепатоз печени», он находится под пристальным наблюдением врачей и следует строжайшей диете.

Не исключено, что по состоянию здоровья Ч.Улусой прекратит съемки в проекте «İçerde», на съемочной площадке сериала его может заменить актер Кенан Имирзалиоглу.

Чагатай Улусой

Кенан Имирзалиоглу

Феликс Вишневецкий, Э.Т.