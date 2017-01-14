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Шоу-Бизнес

Джонни Депп и Эмбер Херд развелись - ФОТО 14.01.2017 09:45

Кинозвезды Джонни Депп и Эмбер Херд официально разведены.

Как сообщается в электронной версии журнала People, соответствующее решение 13 января принял суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Ранее теперь уже бывшие супруги пришли к соглашению о том, что Депп заплатит Херд семь миллионов долларов. Из них 200 тысяч уже были перечислены, еще по миллиону будет переведено в феврале, мае и августе, а оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен будет уплатить до 1 ноября 2018 года.

Помимо этого, Херд оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover 2015 года и Ford Mustang 1968 года. Деппу остается вся его собственность, включая недвижимость по всему миру.

53-летний Депп и 30-летняя Херд поженились в феврале 2015 года. Однако в мае 2016-го супруга подала на развод, объяснив свое решение непреодолимыми противоречиями в из браке. Спустя несколько дней она обвинила мужа в домашнем насилии.

Lenta.ru

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