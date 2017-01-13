Представители британского канала Sky Arts отменили показ первого эпизода комедийного сериала «Urban Myths» («Городские мифы»), посвященного покойному королю поп-музыки Майклу Джексону.

Это произошло после того, как дочь артиста Пэрис обрушилась с резкой критикой на авторов шоу, сообщает People.

Ранее сообщалось, что 18-летняя американка написала в «Твиттере», что ее «тошнит» от опубликованного в начале января трейлера первой серии «Городских мифов». По мнению Пэрис Джексон, показанный в сериале образ ее покойного отца оскорбителен для памяти певца.

Сотрудники Sky Arts заявили, что не собирались смеяться над Майклом Джексоном.

«Мы хотели лишь по-доброму взглянуть на некоторые события, которые, возможно, имели место в прошлом», — заявили авторы сериала, который пересказывает легенды и мифы о различных знаменитостях.

Тем не менее, руководство канала приняло решение снять из эфира дебютную серию шоу, по сюжету которой Майкл Джексон в компании Марлона Брандо и Элизабет Тейлор едет на машине через всю Америку.

Какова судьба других серий «Городских мифов», в которых должны появиться Боб Дилан, Тимоти Лири и Адольф Гитлер, пока неизвестно.

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