В Instagram Ксении Собчак появилось первое фото ее и Максима Виторгана сына Платона.

«С удовольствием поддерживаю совместный проект Louis Vuitton и Unicef #makeapromise, помогающий всем детям, попавшим в беду», - подписала Собчак опубликованный в социальной сети снимок, на котором была запечатлена ручка ее сына.

Напомним, сын Собчак и Виторгана появился на свет 18 ноября прошлого года, а спустя месяц с небольшим, за день до нового 2017 года, знаменитости рассекретили имя малыша. Мальчика назвали Платоном.

Примечательно, что вокруг имени первенца телеведущей возник нешуточный ажиотаж: одни предположили, что мальчик будет назван в честь ее отца Анатолия, другие и вовсе обратились к журналистке с коммерческим предложением.

Spletnik.ru