В «RITZ Club and Life Music Hall» состоялся уникальный КВН – баттл «Хочу в Сочи вместе со «Сборной Баку».

Вечер был полон сюрпризов – молодежь продемонстрировала свой талант и креатив, зажгла по полной программе, а гости получили большое удовольствие от искрометного юмора.

Мероприятие прошло в два этапа. Участники выступали дуэтами, либо объединялись в трио. Но были и такие, кто испытал свой шанс в одиночку в формате stand-up, камеди, музыкальных жанрах.



На первом этапе из 15 участников было отобрано 7 финалистов. Нелегко пришлось жюри в финале, поскольку каждый участник был оригинален и неповторим. Но в итоге жюри отдает предпочтение Тамерлану Умудову из дуэта «Peace» и Фариду Исмайлову из дуэта «ФАрель». Счастливые победители уже отправились в Сочи на Международный фестиваль КВН вместе с командой «Сборная Баку».

Напомним, что именно в Сочи происходит главное событие года в КВН – распределение команд по главным лигам, в которых те проведут новый сезон.

«Сборная Баку» настроена играть в Высшей Лиге сезона 2017, ведь как заявили участники команды на последнем концерте во Дворце Гейдара Алиева, «на меньшее мы уже не согласны».

Итоги юмористического шоу подвел руководитель команды «Сборная Баку» Рашад Азизов: «Признаться, мы не ожидали такого резонанса. Было огромное количество участников, не только студентов, но и школьников, и надо отдать им должное – ребята дали старшим настоящий бой. Порадовала плотность материала, актуальные, взрослые, а главное, не пошлые юмористические номера. Я бы сказал, что это готовый продукт для клубного формата, именно то, чего не хватает нашему зрителю. Ну, и наконец, тот факт, что победители сразу получили возможность приобщиться к большому КВНу - ведь для ребят это самое настоящее новогоднее чудо».

Азербайджанский Клуб Веселых и Находчивых благодарит за поддержку Министерство молодежи и спорта и министра Азада Рагимова, а также председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейлу Алиеву, чье непосредственное участие вдохнуло новую жизнь в возрождение отечественного КВНа.

В.Ф, Г.Р.