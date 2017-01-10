Актриса и певица GulSara, известная читателям 1news.az по фильму «YarımDunya» и дуэту с турецкой исполнительницей Зийнет Сали «Follow me», проводит зимние каникулы на экзотических островах в Индийском океане.

Являясь активным пользователем социальной сети Instagram, где актриса ведет две страницы, GulSara делится фотографиями с мальдивских каникул, собирая множество like и положительных комментариев.

Как проводит зимние каникулы GulSara на Мальдивских островах, можно увидеть на фотографиях, приведенных ниже.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Instagram by @gulsara_live