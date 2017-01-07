На крупнейшем российском музыкальном YouTube канале ELLO, являющемся российским аналогом VEVO, презентован клип азербайджанского исполнителя Анара Ахмедова, выступающего под сценическим именем Anar.

Видео снято в Дубае на первый сингл певца «Не со мной» (слова и музыка А.Соколо), с которым Anar планирует начать завоевание слушательской аудитории как в России, так и Азербайджане, где в скором времени официально презентует видео для представителей азербайджанских СМИ.

Режиссер видеоклипа «Не со мной» Мария Жемчужина – в главной женской роли в ролике снялась грузинская актриса и ведущая Камилла Штерн.

Напомним, что ранее на ELLO были представлены видеоклипы также и других исполнителей из Азербайджана, таких как Анар Бейлер, Эльдар Гасымов, Султана Мешадиева.

В.Ф., И.А.