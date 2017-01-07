Актриса Русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженная артистка Наина Ибрагимова представила в социальной сети Facebook кадры из новогодней фотосъемки с сыном.

Сравнительно недавно Н.Ибрагимова стала активным пользователем соцсети Facebook, где делится со своими поклонниками новостями о жизни и творчестве – очередной пост актрисы вызвал большой интерес среди ее подписчиков.

Наина Ибрагимова представила кадры из новогодней съемки с сыном Аленом – на снимках актриса в образе Снегурочки, а сын звезды РДТ одет в костюм Санта-Клауса.

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Ф.В., И.А.