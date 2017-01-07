6 января российской супермодели Ирине Шейк исполнился 31 год.

Судя по странице супермодели в социальной сети Instagram, беременная И.Шейк (будущий отец – голливудская звезда Брэдли Купер) не стала устраивать пышных празднеств по поводу дня рождения, а отметила его дома – модель поделилась в соцсети снимком торта, украшенного мандаринами и цветами, сопроводив его комментарием «Спасибо каждому за поздравления с днем рождения».

Представляем читателям 1news.az основные факты из биографии российской супермодели и 31 откровенный снимок звезды мирового подиума.

Ирина родилась в городе Еманжелинск (Челябинская область, РФ). Ее отец Валерий был шахтером, он рано умер от болезни легких. Матери, Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей. Своей необычной внешностью она обязана татарскому происхождению по отцу и русскому – по матери.

Ирина Шейк в детстве

Ирина Шейк с мамой Ольгой Шайхлисламовой

Сразу после окончания школы № 4 Еманжелинска Ирина уехала в Челябинск и поступила в Челябинский экономический колледж, где изучала маркетинг. Там представители местного имидж-клуба, заметив девушку, предложили ей работу в модельном агентстве «Светлана».

Карьера модели для Ирины началась с победы в Челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». Скаут Гия Джикидзе, который также открыл модельному миру Наталью Водянову, Евгению Володину, Полину Куклину, Елену Мельник, Ольгу Шерер и других успешных моделей, заметил Ирину и предложил ей стать профессиональной моделью. С 2005 года она начала работать в качестве модели в Европе и затем – в США.

С 2007 года Ирина снимается каждый год для Sports Illustrated Swimsuit Edition, работая с известными фотографами Pamela Hanson, Steve Erle, Riccardo Tinelli, Rennio Maifredi и Raphael Mazucco. В 2011 году Ирина Шейк стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated Swimsuit Edition.

Ирина Шайхлисламова появлялась на обложках самых известных журналов, включая Numéro 2016, GQ Spain, Glamour Spain, Elle Spain, GQ South Africa – июль 2010, Ocean Drive – июль-август 2010, Woman 2005 и Woman Spain – июнь 2009, Paris Capitale – июль 2008, Jalouse Russia – февраль 2006, Annabelle – май 2005, Bolero – июнь 2005, Vogue –декабрь 2016 и т.д.

Была лицом брендов Armani Exchange (2010), Guess (2008-2009), Intimissimi (2007-2009), Beach Bunny (2009)[20], Lacoste (2007), La Perla (2007), Givenchy Jeans (2016).

В декабре 2016 года впервые приняла участие в показе нижнего белья Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, в ходе которого миру стало известно о беременности супермодели.

C 2010 по 2015 год состояла в отношениях с футболистом Криштиану Роналду, а с апреля 2015 года состоит в отношениях с американским актером и кинопродюсером Брэдли Купером, свадьба с которым назначена на август 2017 года.

Ирина помогает родному городу Еманжелинску. Она выделила средства на ремонт палат и покупку необходимых вещей для детей-отказников и сейчас активно сотрудничает с благотворительным фондом «Помоги.орг», собирая средства на операции для больных детей.

Ирина участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сопровождая российских спортсменов во время представления стран-участниц.

31 кадр из самых откровенных фотосессий Ирины Шейк

Феликс Вишневецкий