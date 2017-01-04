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Шоу-Бизнес

Появились доказательства романа Дженнифер Лопес с бывшим возлюбленным Рианны – ФОТО – ВИДЕО 04.01.2017 15:05

В Сети становится все больше подтверждений слухов о романе между 47-летней певицей Дженнифер Лопес и 30-летним рэпером Дрейком.

Очередным поводом о правдивости слухов стали фото и видеоматериалы, опубликованные в социальной сети Instagram.

Одно из видео было снято на вечеринке в Лос-Анджелесе, где звездная пара была выбрана в качестве короля и королевы вечера, передают российские СМИ.

Сообщается, что после оглашения результатов голосования победители устроили совместные танцы, сопровождаемые горячими поцелуями. 

Следует отметить, что известный рэпер Дрейк является бывшим парнем Рианны. Так, недавно Рианна демонстративно отписалась в Instagram от Дженнифер Лопес из-за романа с ее экс-возлюбленным.

Дженнифер Линн Лопес — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнес-вумен.

За свою карьеру Дженнифер имеет множество различных достижений, в том числе две номинации на «Грэмми», две победы на премии « Латинская Грэмми », три статуэтки American Music Awards. Она продала более 75 миллионов записей по всему миру. 

Billboard поставил ее на 27 строку среди артистов 2000-х годов. В 2010 году Лопес стала членом жюри американского телевизионного конкурса American Idol. 20 июня 2013 года Дженнифер Лопес была удостоена звезды на голливудской «Аллее славы».

Дженнифер Лопес достигла успеха в ряде профессиональных амплуа: она одна из самых успешных певиц своего поколения; одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливая бизнесвумен, сумевшая обратить свою популярность в успешный фэшн-бренд.

Кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных испаноговорящих персон мира.

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А.А.

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