Во вторник известная поп-певица и сестра Майкла Джексона Джанет родила первенца от своего супруга Виссама аль-Мана.

Как сообщает издание People со ссылкой на представителя 50-летней артистки, мальчика назвали Эйисса, передает life.ru

По данным СМИ, впервые поклонники заговорили о беременности певицы в апреле после публикации видео, в котором Джанет говорит о том, что теперь им с мужем необходимо сосредоточиться на семье, а музыкальный тур придется отменить.

Известно, что брак с бизнесменом Виссамом аль-Мана стал для певицы третьим. До свадьбы пару связывали отношения на протяжении двух лет.

А.А.