Самым красивым мужчиной признан актер, играющий в «Игре престолов» - ФОТО

Развлекательный портал TC Candler ежегодно выпускает рейтинг на основе отзыва критиков «Сто самых красивых лиц года».
В 2016 году в перечень традиционно вошли самые красивые мужчины и женщины мира.
Среди представительниц прекрасного пола первое место заняла 26-летняя британская модель Джордан Данн.
За ней следует американская актриса Лайза Соберано.
Замыкает тройку южнокорейская певица и модель Нана.
Самым красивым мужчиной назван голландский актер Михиль Хейсман, известный зрителям по роли Даарио Нахариса в «Игре престолов».
На втором месте – южнокорейский певец и танцор Тхэян.
А на третьей строчке — шведский актер Александр Скарсгард.
Издание TC Candler принадлежит знаменитому британскому кинокритику Т.С. Кэндлеру.
Росбалт