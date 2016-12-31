Самым красивым мужчиной признан актер, играющий в «Игре престолов» - ФОТО

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Фаик Агаев отметил 45-летний юбилей, выступив с концертом во Дворце Гейдара Алиева - ФОТО



29 декабря, в день своего рождения народный артист Фаик Агаев представил новую сольную концертную программу под названием «Made in Azerbaijan».

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Фаик Агаев отмечает 45-летие: лучшие песни народного артиста – ВИДЕО



Сегодня народному артисту Азербайджана Фаику Агаеву исполняется 45 лет – свой юбилей звезда эстрады отметит на сцене Дворца Гейдара Алиева, где выступит с новой концертной программой «Made in Azerbaijan».

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