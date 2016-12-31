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Шоу-Бизнес

Самым красивым мужчиной признан актер, играющий в «Игре престолов» - ФОТО 31.12.2016 01:02

Развлекательный портал TC Candler ежегодно выпускает рейтинг на основе отзыва критиков «Сто самых красивых лиц года».

В 2016 году в перечень традиционно вошли самые красивые мужчины и женщины мира.

Среди представительниц прекрасного пола первое место заняла 26-летняя британская модель Джордан Данн. 

За ней следует американская актриса Лайза Соберано.

Замыкает тройку южнокорейская певица и модель Нана.

Самым красивым мужчиной назван голландский актер Михиль Хейсман, известный зрителям по роли Даарио Нахариса в «Игре престолов».

На втором месте – южнокорейский певец и танцор Тхэян.

А на третьей строчке — шведский актер Александр Скарсгард.

Издание TC Candler принадлежит знаменитому британскому кинокритику Т.С. Кэндлеру.

Росбалт

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