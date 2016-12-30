Киркорову отказали в возбуждении дела о вымогательстве

Полиция Москвы отказала в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в отношении французского композитора Дидье Маруани и юриста Игоря Трунова по заявлению певца Филиппа Киркорова, сообщил в пятницу РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В возбуждении уголовного дела отказано", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт отказа в возбуждении уголовного дела "по заявлению певца о вымогательстве у него денежных средств и распространении в отношении него порочащей информации", не уточнив, имеется ли в виду заявление Киркорова.

"По результатам проверки установлено, что в действиях лиц, указанных заявителем, отсутствуют признаки состава преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ "Вымогательство", — добавили в полиции.

По данным полиции, тем же решением установлено отсутствие в действиях заявителя состава преступления, предусмотренного статьей 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", поскольку "с учетом установленных в ходе проверки обстоятельств, последний субъективно воспринимал сложившуюся ситуацию касаемо распространенных в СМИ сведений о плагиате и финансовом урегулировании спорного вопроса".

РИА Новости