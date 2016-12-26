Суперзвезда турецкого шоу-бизнеса Эбру Гюндеш приняла решение о поездке с дочерью Аларой в США к своему арестованному и находящемуся под следствием супругу, бизнесмену Реза Заррабу.

Ранее 1news.az сообщал о том, что все разногласия между Э.Гюндеш и Р.Заррабом, находившимися на грани развода, исчерпаны – пара помирилась и решила сохранить семью, расставив все точки над «i» после телефонного разговора, состоявшегося на днях.

Турецкие СМИ не раз упрекали певицу в том, что сразу после ареста ее супруга в США, она ни разу не предприняла попытку увидеться с ним, чтобы поддержать в столь сложной ситуации.

Однако, как сообщает 1news.az со ссылкой на Yeniturkhaber.com, сразу после примирения Э.Гюндеш приняла решение о скорой поездке к Р.Заррабу в Штаты – исполнительница вместе с дочерью покинет Турцию после запланированных новогодних выступлений в начале января 2017 года.

Но неизвестно, сможет ли Э.Гюндеш увидеться с мужем, так как для этого ей следует получить специальное разрешение, в котором, возможно, из-за идущего судебного процесса, ей будет отказано.

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Ф.В., Ф.Б.