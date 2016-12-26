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Шоу-Бизнес

Джордж Майкл тайно жертвовал миллионы на благотворительность - ФОТО 26.12.2016 21:07

Джордж Майкл, скончавшийся минувшим днем в возрасте 53 лет от сердечного приступа, как стало сегодня известно западным СМИ, был очень щедрым благотворителем, который предпочитал не говорить о своих тратах на помощь другим — певец тайно жертвовал миллионы.

Телеведущий Ричард Осман спустя несколько часов после известий о кончине артиста рассказал журналистам, что как-то в одном из выпусков программы Deal Or No Deal женщина заявила, что беременность для нее несбыточная мечта, поскольку на экстракорпоральное оплодотворение ей необходимо 15 тысяч фунтов стерлингов.

На следующий день Джордж Майкл тайно позвонил и дал ей эти 15 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что в 1997 году Джордж Майкл потерял свою мать — она умерла от рака. В то время певец описывал ее как "женщину, умеющую сострадать".

Она, как и я, чувствовала, что мы живем в мире, который постепенно теряет способность сострадать и помогать, — заявил в одном из своих интервью Майкл, который спустя почти 10 лет после случившегося дал бесплатный концерт в Лондоне для медсестер национальной службы здравоохранения, поблагодарив их за помощь его матери.

Кроме того, артист в течение долгих лет поддерживал благотворительные организации Childline, Terrence Higgins Trust и Macmillan Cancer Support.

Его пожертвования помогли многим людям с ВИЧ жить нормальной жизнью, свободной от предрассудков и дискриминации, — сообщила директор Terrence Higgins Trust.

Spletnik.ru

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