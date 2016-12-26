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Шоу-Бизнес

Вин Дизель прокомментировал приставание к бразильской ведущей, которую счел чересчур сексуальной - ВИДЕО 26.12.2016 15:29

Как сообщает 1news.az со ссылкой на западные СМИ, на днях Вин Дизель прилетел в Бразилию в рамках промотура своего нового фильма «Три икса: Мировое господство», премьера которого намечена на 19 января, и во время видеоинтервью с бразильской журналисткой Кароль Морейра вел себя весьма странно.

Актер постоянно перебивал ее, прерывая речь девушки комплиментами и признания в любви, изъявил желание покинуть студию и побеседовать в более комфортной обстановке в ресторане. А в завершении интервью встал на колени, прошелся на них, подойдя к журналистке, желая быть обнятым.                                                                                                                                                                                           

«Я люблю тебя. Она мне нравится, она такая сексуальная. Я не могу продолжать интервью, посмотрите на нее» - заявил Вин Дизель.

Смутившаяся журналистка не знала, как себя вести, и отказала в объятии знаменитому актеру.

Представители СМИ обвинили актера в непристойном поведении, так же, как и пользователи социальных сетей, отмечающие в своих сообщениях, что поклонники фильма «ХХХ» ожидали услышать в интервью интересные детали новой картины, а итоге пострадали из-за того, что актер не может держать себя в руках при виде красивой  девушки.

На данный момент нижеприведенный видеоролик с интервью К.Морейра с В.Дизелем просмотрено в YouTube более 4.200.000 раз, а споры о поведении актера среди пользователей социальных сетей до сих пор не утихают.

Ответ на критику Вин Дизель представил на своей официальной странице в социальной сети Facebook: «Я всегда стараюсь, чтобы мои интервью проходили весело и игриво, особенно когда я в образе Ксандера. Если кого-то мои действия обидели, я приношу свои извинения, так как я не намеревался обидеть кого-либо».

Свой ответ В.Дизель сопроводил роликом ставшего скандальным интервью без монтажа, в конце которого становится ясно, что в ходе съемке он просто был в образе и не более того.

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону- судьба мира.

В Баку премьера фильма «Три икса: Мировое господство» состоится 19 января.

Феликс Вишневецкий 

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