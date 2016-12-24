Как сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, у одного из самых известных турецких актеров Кыванча Татлытуга наступил кризис в отношениях с супругой, стилистом Башар Дизер, и не исключено, что в скором будущем пара расстанется.

Напомним, что К.Татлытуг и Б.Дизер сыграли свадьбу в Париже в феврале 2016 года – торжество прошло в узком кругу, и к годовщине свадьбы актер намеревался подарить супруге апартаменты в столице Франции стоимостью в 2.000.000 евро.

Однако, как сообщают источники, близкие к семье Татлытук-Дизер, пара в данный момент переживает кризис в отношениях и постоянно скандалит – источники в своих заявлениях отмечают, что их счастливые дни уже остались позади и виной тому мать Кыванча Татлытуга, которая до сих пор не приняла Башар Дизер как невестку.

Отметим, что мать актера не присутствовала на его свадьбе и наблюдала за церемонией бракосочетания сына и его избранницы с помощью online трансляции. Турецкие СМИ также сообщают, что практически все близкие родственники актера весьма холодны по отношению к его супруге.

Кыванч Татлытуг с родителями

Феликс Вишневецкий, И.А.