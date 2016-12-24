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Шоу-Бизнес

Украшенный с особой любовью замок создаст атмосферу настоящей Новогодней сказки! – ФОТО – ВИДЕО 24.12.2016 16:44

Eleven Restaurant & Lounge гордится, что на протяжении вот уже 5 лет Новогодние праздники проходят при полном аншлаге и с неизменным успехом.

В этом году Eleven Restaurant & Lounge приготовил для гостей особенную программу в уникальном и очень красивом стиле, с особой любовью украшен замок, что создаст атмосферу настоящей Новогодней сказки.

Eleven Restaurant & Lounge  приготовил для гостей специальные сюрпризы: возможность выиграть IPhone 7, Новогоднюю ночь в отеле Park Inn by Radisson,  а также праздничный ужин на двоих 13 января на Старый Новый год.

Музыкальная программа:

 -Брутальный и довольно харизматичный Фарид Аскеров

- Полюбившиеся всем Nara White & Dervish Band

- Молодежный бэндАзада Шабанова

- Специально приглашенный гость вечера с отличными вокальными данными  великолепный Pierre Edel

-Неудержимые диджеи Bikoo, Twist & Mansur

Праздничное меню:

Salads:

1. Oliviersalad (какой же Новый год без столичного салата?!)

2. Asian chicken salad

3. Thai chicken salad

4. Chef's special salad

5. Mimoza

Appetizer:

1. Edamame

2. Chicken nuggets

3. French fries

4. Spring roll vegetables

5. Beefassarti

Main Courses:

1. Chicken yakitori

2. Mix fried rise

3. Beef noodles

4. Chicken Breast BBQ

5. Peking duck roll

Sushi:

1. California roll

2. Philadelphia roll

3. Cucumber roll

4. Crispy roll

5. Tuna nigiri

6. Salmon nigiri

7. Crab stick nigiri

8. Egg nigiri

Sweets:

1. Minisweet

2. Fruitplate

3. Cheesecake

Кстати, «первый ряд» при салюте вам будет обеспечен - торопитесь приобрести билеты, ведь их осталось совсем не много! Отметим, что резервация столиков только при покупке билета.

Вход на мероприятие для лиц младше 16-летнего возраста осуществляется только в сопровождении родителя

- Дополнительная информация по телефону +99451 510 0011

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