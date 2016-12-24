Eleven Restaurant & Lounge гордится, что на протяжении вот уже 5 лет Новогодние праздники проходят при полном аншлаге и с неизменным успехом.
В этом году Eleven Restaurant & Lounge приготовил для гостей особенную программу в уникальном и очень красивом стиле, с особой любовью украшен замок, что создаст атмосферу настоящей Новогодней сказки.
Eleven Restaurant & Lounge приготовил для гостей специальные сюрпризы: возможность выиграть IPhone 7, Новогоднюю ночь в отеле Park Inn by Radisson, а также праздничный ужин на двоих 13 января на Старый Новый год.
Музыкальная программа:
-Брутальный и довольно харизматичный Фарид Аскеров
- Полюбившиеся всем Nara White & Dervish Band
- Молодежный бэндАзада Шабанова
- Специально приглашенный гость вечера с отличными вокальными данными великолепный Pierre Edel
-Неудержимые диджеи Bikoo, Twist & Mansur
Праздничное меню:
Salads:
1. Oliviersalad (какой же Новый год без столичного салата?!)
2. Asian chicken salad
3. Thai chicken salad
4. Chef's special salad
5. Mimoza
Appetizer:
1. Edamame
2. Chicken nuggets
3. French fries
4. Spring roll vegetables
5. Beefassarti
Main Courses:
1. Chicken yakitori
2. Mix fried rise
3. Beef noodles
4. Chicken Breast BBQ
5. Peking duck roll
Sushi:
1. California roll
2. Philadelphia roll
3. Cucumber roll
4. Crispy roll
5. Tuna nigiri
6. Salmon nigiri
7. Crab stick nigiri
8. Egg nigiri
Sweets:
1. Minisweet
2. Fruitplate
3. Cheesecake
Кстати, «первый ряд» при салюте вам будет обеспечен - торопитесь приобрести билеты, ведь их осталось совсем не много! Отметим, что резервация столиков только при покупке билета.
Вход на мероприятие для лиц младше 16-летнего возраста осуществляется только в сопровождении родителя
- Дополнительная информация по телефону +99451 510 0011
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