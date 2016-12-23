Сразу после свадьбы, прошедшей в Москве в начале декабря, рэпер Bahh Tee (Бахтияр Алиев) с супругой Фарганой отправились в медовый месяц в Индонезию.

Местом отдыха молодожены выбрали самый популярный индонезийский курорт – остров Бали, привлекающий туристов со всего мира первозданными ландшафтами, тропическими лесами, древними храмами и бескрайними пляжами.

Как прошел медовый месяц рэпера Bahh Tee с супругой, можно увидеть, просмотрев размещенные молодоженами в Instagram фотографии, представленные ниже.

Отметим, что именно Bahh Tee стал первым российским артистом, получившим известность через социальные сети, и которому позже удалось донести свое творчество до телезрителей и радиослушателей. Он является автором стихов ко всем своим песням, соавтором музыки к большинству своих песен, хотя не имеет музыкального образования.

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Ф.В., Э.Т.

Фото: Instagram by @realbahhtee, @golden_lady_888