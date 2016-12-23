Анджелина Джоли удивлена желанием Брэда Питта засекретить личную информацию детей и семьи.

Джоли отреагировала на просьбу Брэда Питта засекретить данные, относящиеся к частной жизни их семьи - инсайдеры рассказали журналистам, что она назвала его шаг бессмысленным.

Напомним, что адвокаты актера подали ходатайство с целью уберечь детей от разглашения конфиденциальной информации. По мнению Питта, Джоли, которая хочет получить единоличную опеку, добивается своей цели, игнорируя соглашение об интересах детей и делая достоянием общественности имена их лечащих врачей и другую личную информацию.

В ответ на это обвинение сторона Анджелины заявила, что актриса уже подписала бумаги о неразглашении и если бы действительно не уважала личные границы близких людей, то уже давно в подробностях рассказала бы, что произошло на борту частного самолета, где произошла ссора Брэда со старшим сыном, о которой сообщил анонимный источник.

Джоли расценивает действия Питта как попытку оказать давление на общественное мнение и обелить себя в прессе.

«Все очень удивились, узнав о новом обращении актера в суд, потому что ранее он уже обращался за этим. Анджелина подписала соглашение о неразглашении судебных документов, которое защищает как детей, так и их отца. Обе стороны пришли к согласию и оформили его юридически, поэтому обвинение в том, что актриса не бережет детей – ложь», – заявил источник из окружения актрисы.

Один из инсайдеров рассказал прессе, что дети тоже конфликтуют: Пакс и Мэддокс не стремятся общаться с отцом, а их младшие сестры обвиняют братьев в том, что из-за них папа перестал быть рядом.

В следующем месяце звездные родители должны явиться в суд вместе – на слушание по делу о разводе. Брэд Питт стремится разделить с Анджелиной Джоли опеку над их шестью детьми, а она не хочет допустить этого.

Spletnik.ru