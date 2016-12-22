Звезда турецкого шоу-бизнеса Хадисе сделала официальное заявление в связи с публикациями в турецких СМИ о ее романе с представителем одной из самых богатейших семей Турции – клана Сабанджи – Хаканом Сабанджи, который младше 31-летней исполнительницы на 6 лет.

Напомним, что поводом для публикаций о возможном романе стали папарацционные фотографии и видео, снятые во время выхода Хадисе из ночного клуба, из которого певица уехала на автомобиле, принадлежащем Х.Сабанджи.

«Я была на дружеском ужине, на котором среди гостей был и Хакан Сабанджи. В тот день я не взяла свой автомобиль, а мои друзья не хотели, чтобы я возвращалась домой на такси. По завершении ужина я вернулась домой на автомобиле, принадлежащем Х.Сабанджи», - заявляет певица в интервью сайту Mynet.com, отказавшись от дальнейших комментариев о возможных романтических отношениях с Х.Сабанджи.

Хадисе на выходе из ночного клуба

Несмотря на то, что Хадисе так и не прокомментировала возможный роман с представителем одной из самых богатейших семей Турции, портал Posta.com.tr сообщает, что певица вместе с Х.Сабанджи сравнительно недавно провела романтический уик-энд в Майями.

Однако пара не представила в Сети совместных снимков, но при этом делилась кадрами с одних и тех же локаций.

Слева Хадисе – справа Хакан Сабанджи со спутницей

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Феликс Вишневецкий, Э.Т.