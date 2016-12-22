Итальянская актриса Моника Беллуччи прилетела в Москву, чтобы представить новый фильм режиссера Эмира Кустурицы «По млечному пути», где она вместе с автором картины сыграла главную роль.

Поклонники и журналисты искали встречи с мировой звездой и караулили ее, поджидая актрису у отеля, где она остановилась. Из-за ажиотажа вокруг Беллуччи у «Балчуга», где была запланирована встреча с журналистами, произошла драка на глазах у самой актрисы.

После пресс-конференции рьяные поклонники решили попросить автограф у звезды. Охрана, выполняя свою работу, решила, что они подошли слишком близко к машине Моники.

Life.ru удалось заполучить видео, где видно, как охранник оттесняет одного фотографа от автомобиля. Журналист не сдерживается в выражениях, и ему на помощь приходит друг, который решает, что самым правильным в этой ситуации — напасть на секьюрити сзади.

В итоге - оба поклонника Моники у ее ног в буквальном смысле; шумными фанатами оказались фотограф Омар Лесников и его друг, блогер Антон Романов.

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Cosmo.ru