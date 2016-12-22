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Шоу-Бизнес

Супермодель Хайди Клум упала в эфире шоу America’s Got Talent – ВИДЕО 22.12.2016 14:52

Звезда подиумов Хайди Клум дебютировала в качестве певицы на шоу America’s Got Talent Holiday Spectacular.

Во время выступления с одним из участников проекта топ-модель упала прямо посреди сцены – но, несмотря на неожиданность, она не растерялась и продолжила петь, приняв изысканную позу сидя. Подтанцовка, которая выступала вместе с моделью на заднем плане, продолжила свой танец. А вот жюри выглядело весьма изумленным и наградило ее высокими оценками.

Причиной падения стало то, что ее партнер Сэл Валентинетти слишком сильно закрутил ее во время танца - вместе они исполняли рождественский шлягер Santa Baby.

Inforesist.org

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