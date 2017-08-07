В Сети появились снимки американского актера Кристиана Бэйла, набравшего вес для новой роли, которые вызвали невероятный резонанс среди интернет-пользователей.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Lenta.ru, 43-летний актер сыграет бывшего вице-президента США Дика Чейни в ленте кинематографиста Адама Маккея, с которым ранее Бэйл работал на съемках «Игры на понижение». Название картины, а также дата выхода пока неизвестны.

76-летний Дик Чейни - республиканец, который работал в администрациях четырех президентов США. Был вице-президентом при Джордже Буше-младшем (2001-2009 годы), а также дважды исполняющим обязанности президента, когда Бушу проводили процедуры, требующие общего наркоза.

Напомним, что в 2004 году К.Бэйл похудел до 55 килограммов ради ленты «Машинист», после чего ему пришлось набрать почти 45 килограммов для главной роли в фильме «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана.

Ф.В., Э.Т.