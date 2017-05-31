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Кино

Скончалась одна из девушек Джеймса Бонда - ФОТО 31.05.2017 09:24

Причина смерти 75-летней британской актрисы, сыгравшей вместе с Шоном Коннери, не называется.

Британская актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Она известна ролью в одном из фильмов бондианы «Шаровая молния» 1965 года, где её партнёром на съёмочной площадке стал Шон Коннери. О смерти Питерс сообщила официальная страница Джеймса Бонда в «Твиттере».

— Нам грустно слышать, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с её семьёй, — говорится в опубликованном сообщении. Причина смерти не называется.

Питерс стала первой актрисой, которая осмелилась обнажиться в «бондиане». В то время это вызвало ожесточённые споры, и фильму «Шаровая молния» даже хотели присвоить рейтинг Х (к просмотру не допускаются зрители, не достигшие 17 лет, сейчас этот рейтинг переименован в NC-17. — Прим. Лайфа)

За свою недолгую кинокарьеру Молли Питерс сыграла всего в трёх фильмах, включая «Шаровую молнию», а также приняла участие в двух проектах для телевидения.

Life.ru

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