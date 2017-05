Причина смерти 75-летней британской актрисы, сыгравшей вместе с Шоном Коннери, не называется.

Британская актриса Молли Питерс скончалась в возрасте 75 лет. Она известна ролью в одном из фильмов бондианы «Шаровая молния» 1965 года, где её партнёром на съёмочной площадке стал Шон Коннери. О смерти Питерс сообщила официальная страница Джеймса Бонда в «Твиттере».

— Нам грустно слышать, что Молли Питерс умерла в возрасте 75 лет. Наши мысли сейчас с её семьёй, — говорится в опубликованном сообщении. Причина смерти не называется.

We are sad to hear that Molly Peters has passed away at the age of 75. Our thoughts are with her family. pic.twitter.com/6k3Ifs2gpY