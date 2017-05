Лето в кинотеатрах традиционно считается сезоном блокбастеров — шумных, спектакулярных, невероятно дорогих зрелищ, увернуться от просмотра которых трудно даже киноманам с самым изысканным вкусом.

Рассказываем, какими фильмами Голливуд собирается бомбардировать нас в этот раз и на каких — авторских, фестивальных, экспериментальных — картинах можно компенсировать привычный для летнего репертуара дефицит интеллектуального кино.

Подготовил Рустам Азимов

«Валериан и город тысячи планет» (Valerian and the City of a Thousand Planets), с 10 августа

Французский комикс «Валериан и Лорелин» в свое время вдохновил «Звездные войны», а теперь его экранизация станет самым амбициозным проектом в карьере Люка Бессона — и самым дорогим европейским фильмом в истории. Сюжет строится вокруг межгалактической аферы, в которые попадают заглавные герои-спецагенты, а выглядит «Валериан» так, как если бы «Пятый элемент» скрестили со «Стражами Галактики» и добавили Рианну.

«Мумия» (The Mummy), с 8 июня

Блокбастер Алекса Курцмана открывает новую франшизу студии Universal — возвращающую на киноэкраны героев классических довоенных голливудских хорроров, от Франкенштейна до Человека-невидимки. В «Мумии» же Том Круз играет авантюриста, пробуждающего древнее проклятье и привлекающего к себе внимание не только древнеегипетских злодеев, но и доктора Джекилла в исполнении Рассела Кроу.

«Тупак Шакур: Легенда» (All Eyez on Me), с 27 июля

Самый харизматичный рэпер в истории хип-хопа должен был рано или поздно дождаться полноценного байопика — особенно на фоне кассового успеха, какого пару лет назад добился посвященный его коллегам из N.W.A. «Голос улиц». Пытаться передать на экране природное обаяние Тупака — задача незавидная, но стоит отметить, что играющий его роль Деметриус Шипп как минимум очень внешне похож на покойную суперзвезду весткоста.

«Манифесто» (Manifesto), с 8 июня

Экспериментальный проект Джулиана Роузфельда создавался в первую очередь для музейного пространства: Кейт Бланшетт в 13 разных образах (включая плакальщицу на похоронах и бомжа мужского пола) произносила 13 ключевых для истории искусства манифестов, от Годара до футуристов, с 13 экранов сразу. В кино эти перформансы идут, конечно, не одновременно, а подряд — но эффект не менее ошеломителен.

«Темная башня» (The Dark Tower), с 3 августа

Одно из самых популярных творений Стивена Кинга — цикл романов «Темная башня» — в Голливуде пытались довести до экранизации на протяжении не одного десятка лет: среди тех, кто занимался проектом, были, например, Дж. Дж. Абрамс и Рон Ховард. Первый фильм потенциальной франшизы снял в итоге датчанин Николай Арсел — причем действие его фильма, в котором сходятся фантастика и вестерн, детское кино и хоррор, разворачивается уже после событий романов Кинга.

«Человек-паук: Возвращение домой» (Spider-Man: Homecoming), с 6 июля

Один из самых популярных комиксных героев перерождается на киноэкране уже в третий раз — теперь в виде смешливого и субтильного школьника в исполнении Тома Холланда. Впервые обновленного Спайдермена мир увидел в «Первом мстителе 3» — так что новый сольный фильм о Человеке-пауке без некоторых представителей команды Мстителей тоже не обойдется, а главное, сместит акцент с романтических драм предыдущей версии на подростковый экшен.

«Малыш на драйве» (Baby Driver), с 24 августа

Ответственный за такие комедийные хиты, как «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые», британец Эдгар Райт осваивается в Америке — его новая работа заходит на территорию посттарантиновского криминального боевика, рассказывая историю паренька, которому юный возраст не мешает трудиться водилой у грабителей банков. Другое дело — неизбежно настигающая героя любовь.

«Блокбастер», с 6 июля

Если первый фильм некогда самого проникновенного кинокритика России Романа Волобуева «Холодный фронт» был скорее пробой пера, то «Блокбастер» уже претендует на максимально широкую по меркам российского кино — о чем иронично заявляет уже собственным названием. Сюжет о паре красоток, которые ограбили выдающую микрокредиты контору, хотя и основан на реальных событиях, недвусмысленно напоминает, например, «Тельму и Луизу».

«Планета обезьян: Война» (War for the Planet of the Apes), с 13 июля

Пара предыдущих фильмов во франшизе «Планета обезьян» куда лучше многочисленных комиксных колоссов показывали, что голливудский блокбастер вполне может быть не только эффектным, но и умным. «Война» повышает ставки еще дальше — и доводит зарождавшийся в прошлых сериях конфликт между остатками человечества и стремительно прогрессирующими приматами до полноценной баталистики.

«Трансформеры: Последний рыцарь» (Transformers: The Last Knight), с 22 июня

Шайа ЛаБаф сошел с ума, Меган Фокс вышла из моды — но, кажется, ничто не способно помешать Майклу Бэю продолжать выдавать новые серии «Трансформеров» каждые два года. Сюжет «Последнего рыцаря» строится вокруг исчезновения Оптимуса Прайма и довольно абсурдных отсылок к средневековым легендам, а главную роль, как и в четвертом фильме, играет Марк Уолберг — но глупо скрывать, что основное экранное время все равно уйдет на агрессивно смонтированную и снятую бомбардировку зрителя битвами мегаломанской CGI-робототехники.

«Взрывная блондинка» (Atomic Blonde), с 27 июля

Шарлиз Терон, похоже, окончательно решила добиться статуса главной женщины в современном голливудском экшене. После «Безумного Макса» и недавнего «Форсажа 8» на экраны уже выходит «Взрывная блондинка», в которой актриса примеряет на себя уже пиджак Джеймса Бонда, доказывая, что женское лицо может быть и у боевиков про супершпионов.

«Чудо-женщина» (Wonder Woman), с 1 июня

На четвертом фильме после того, как DC Comics перезапустили свою киновселенную, поставив в ее главе Зака Снайдера, наконец можно всерьез говорить о первом настоящем успехе этой затеи. Разворачивающаяся на Первой мировой войне «Чудо-женщина» с израильтянкой Галь Гадот в заглавной роли по-хорошему старомодна — и транслирует комиксный дух куда лучше, чем напыщенные поделки того же Снайдера или «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера.

«Дикая история» (El bar), с 13 июля

Алекс де ла Иглесиа снял некоторые из самых залихватских испанских фильмов последнего десятилетия — чего стоил хотя бы безумный психобурлеск о клоунаде и фашизме «Печальная баллада о трубе». После нескольких довольно проходных работ «Дикая история», премьера которой состоялась в феврале на Берлинале, возвращает режиссера на территорию подрывного абсурда благодаря сюжету о посетителях бара, запертых в четырех стенах из-за теракта.

«Антропоид» (Anthropoid), с 22 июня

Британец Шон Эллис в «Антропоиде» переносит на большой экран одну из самых славных и трагичных страниц в истории Второй мировой — историю успешного покушения бойцов чешского Сопротивления на главу СС Рейнхарда Гейдриха: это убийство, впрочем, привело к отрезвляюще кровавым последствиям. Притом что за рамки военно-костюмного ретро Эллис не выходит, интонацию он для этого непростого сюжета находит правильную.

«Жизнь кабачка» (Ma vie de Courgette), с 1 июня

Отличная альтернатива конвейерной голливудской анимации — подчеркнуто старомодный кукольный мультфильм Клода Барраса (сценарий написала хорошо известная поклонникам французского авторского кино Селин Скьямма), который в прошлом году проделал путь от «Двухнедельника режиссеров» в Каннах до номинации на «Оскар». Баррас и Скьямма в этой истории о попадании сироты в приют работают, конечно, с расчетом на детскую аудиторию, но при этом поднимают сложные, иногда даже болезненные темы, браться за которые в жанре решаются только в Pixar.

«Роковое влечение» (The Beguiled), с 27 июля

София Коппола буквально на днях получила за «Роковое влечение» режиссерский приз Каннского фестиваля — и нетрудно понять, почему жюри во главе с Педро Альмодоваром сделало именно такой выбор. Коппола берет сюжет, уже освоенный в 1971-м «Обманутым» Дона Сигела и Клинта Иствуда, и находит такой способ сместить акценты, что история о том, как раненый солдат янки оказывается на попечении у трепетных обитательниц девичьего пансионата, наполняется новыми смыслами и очень современной злой иронией.

«Вышибала: Эпический замес» (Goon: Last of the Enforcers), с 31 августа

Вышедший в начале 2010-х «Вышибала» неожиданно стал не только редким успехом в жанре спортивной комедии — но и остается одним из лучших спортивных фильмов десятилетия в принципе. Сиквел с тем же Шоном Уильямом Скоттом в главной роли и комиком Джеем Барушелем в режиссерском кресле разворачивается уже в новых хоккейных реалиях — когда амплуа тафгая и драки на льду, так беззаветно воспевавшиеся в первом фильме, стремительно становятся пережитком прошлого.

«Дюнкерк» (Dunkirk), с 20 июля

Один из самых популярных современных режиссеров Кристофер Нолан дебютирует в жанре военного кино с историей о вынужденном отступлении британской армии с французского побережья в 1940 году. Вряд ли какое-то кино этим летом будут обсуждать более жарко: «Дюнкерк» снят с почти кубриковским размахом, а в главных ролях здесь занят весь высший свет британской актерской школы от Тома Харди до Марка Райлэнса.

«По ту сторону надежды» (Toivon tuolla puolen), с 17 августа

Один из лучших фильмов из конкурса февральского Берлинале — новая картина финского классика Аки Каурисмяки. Пожалуй, это пока самое очаровательное и ироничное высказывание на тему кризиса беженцев, постигшего Европу: причем Каурисмяки транслирует идеи солидарности и взаимовыручки на фоне бюрократического ада посредством умилительной собачки, фирменного абсурдистского юмора и лиц, которые можно встретить только в его фильмах.

«Нелюбовь», с 1 июня

Новый фильм Андрея Звягинцева, безжалостная история о зашедшем в тупик браке и сбежавшем из-за ссор родителей ребенке, только что получил приз жюри в Каннах — а теперь без промедления выходит и в прокат. Притом что это пока самая дидактичная работа режиссера (а значит, раздражение она способна провоцировать не реже узнавания), избежать ее просмотра вряд ли кому-то удастся: пожалуй, это самый громкий и важный российский фильм года.

