До начала показа седьмого сезона культового сериала «Игра престолов» (Game Of Thrones) осталось менее двух месяцев.

На официальном YouTube-канале «Игры престолов» презентован захватывающий трейлер седьмого сезона сериала, премьера которого состоится на канале HBO 16 июля.

В трейлере один из главных героев – Джон Сноу заявляет о начале великой войны, а Дейнерис Таргариен отмечает: «Я родилась, чтобы править Семью Королевствами».

В ролике также показаны все основные персонажи проекта, среди которых Серсея и Джейми Ланнистеры, Санса и Арья Старк, Тирион Ланнистер и другие.

Ф.В, Г.Р.