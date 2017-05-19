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Кино

EMIN дебютирует в кино 19.05.2017 13:05

Скоро к профессиональным навыкам популярного исполнителя EMIN’а добавится еще и актерское мастерство.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Ru.hellomagazine.com, EMIN сыграет свою дебютную роль в новом проекте Марюса Вайсберга, который недавно вошел в рейтинг самых доходных российских режиссеров по версии Forbes, - «Ночная смена».

Также на роли в комедии уже утверждены Владимир Яглыч, Павел Деревянко, Ксения Теплова, Наталья Бардо, Игорь Жижикин, Валентина Мазунина, Елена Валюшкина и Тарзан.

По сюжету фильма, главный герой Макс (Владимир Яглыч) теряет работу на заводе. Чтобы прокормить семью, ему приходится принять случайное предложение одноклассницы - подработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в череду нелепых ситуаций.

Съемки уже стартовали в Санкт-Петербурге - выход фильма в прокат ожидается в 2018 году.

Ф.В, Г.Р. 

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