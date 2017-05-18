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Кино

Кино на неделю: «Чужой: Завет» и другие премьеры (18 мая) - ФОТО – ВИДЕО 18.05.2017 16:10

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«Чужой: Завет» - США, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания

Жанр - ужасы, фантастика, триллер

Режиссер - Ридли Скотт, сценарий - Джон Логан, Данте Харпер, Дэн О’Бэннон, продюсер - Дэвид Гайлер, Эми Грин Винс, Уолтер Хилл.

В главных ролях: Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бишир, Кармен Эджого, Джусси Смоллетт, Калли Эрнандес, Эми Саймец

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Азербайджан»

IMDb: 7.00/10

Rotten tomatoes: 6.50/10

Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — темный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».

«Трио в перьях» - Германия, Бельгия, Люксембург, Норвегия

Жанр - мультфильм, приключения

Режиссер - Тоби Генкель, Реза Мемари, сценарий - Реза Мемари, продюсеры -Кристин Надсен, Сиара Бреслин, Эмели Кристианс

В главных ролях: Тильман Дёблер, Шеннон Конли, Кристиан Гол, Николетт Кребиц, Марк Томпсон, Марко Эссер, Маркус Офф

Расписание в к/т «Park Cinema»

IMDb: 6.80/10

Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!

Феликс Вишневецкий, Г.Р.  

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