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В Вашингтоне состоялась фееричная премьера фильма «Али и Нино» - ФОТО 17.05.2017 12:21

16 мая в Вашингтоне при организации азербайджанского и грузинского посольств в США и поддержке вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась премьера снятого в Азербайджане фильма «Али и Нино».

Мероприятие прошло в одном из самых значимых помещений Вашингтона – Мемориале памяти ВВС и центре наследия США, в нем приняли участие около 300 должностных лиц, членов Конгресса, сотрудников функционирующих в Вашингтоне посольств, дипломатов высокого уровня, представителей СМИ. Когда приглашенные собрались, послы Азербайджана и Грузии Элин Сулейманов и Давид Бакрадзе приветствовали гостей и произнесли вступительную речь.

В своем выступлении посол Грузии подчеркнул сплоченность, сложившуюся между Азербайджаном и Грузией, отметил, что в этом году исполняется 25 лет установлению дипломатических отношений между обеими странами и Соединенными Штатами Америки, коснувшись важности оказания устойчивой поддержки со стороны США независимости и суверенитету двух республик. Говоря о содержании фильма, Д.Бакрадзе добавил, что данное произведение олицетворяет очень важный период как в истории Грузии, так и в истории Азербайджана.

В свою очередь азербайджанский посол также отметил дружественные отношения между двумя странами, подчеркнул историческую ценность представленного фильма, в котором рассказывается о попытках двух молодых влюбленных из Азербайджана и Грузии жить вместе. В конечном итоге, принесшие свои чувства в жертву ради независимости своих стран Али и Нино стали примером для молодого поколения. Также Э.Сулейманов отметил, что на создание данного произведения было потрачено много усилий, и выразил благодарность каждому, кто был причастен к этому процессу, в частности, исполнительному продюсеру фильма Лейле Алиевой.

Отметим, что отражение в картине культуры и истории Азербайджана и Грузии было встречено участниками мероприятия с большим интересом и вызвало у них положительные эмоции.

Лейла Мамедова

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