USD1.7026
EUR1.8508
RUB0.0296
Brent50.51
WTI47.62
Золото2 082.19
S&P 500 Index2 399.63
Nikkei 22519 961.55
Кино

12 актеров, которые до сих пор не получили «Оскар» - ФОТО 11.05.2017 21:48

11 мая Американская киноакадемия празднует 90-летие.

За годы своего существования эта главная американская киноинституция прошла через множество реформ и одарила заветными статуэтками «Оскар» многих достойных артистов. Однако целый ряд деятелей киноискусств по сей день остаются без долгожданной и заслуженной премии. Лишь в прошлом году в ряды лауреатов вошел долгие годы дожидавшийся золота Леонардо ДиКаприо. В честь юбилея киноакадемии вспоминаем артистов, которые тоже заслужили законного удовлетворения своего профессионального тщеславия.

Подготовил Рустам Азимов

Джим Керри («Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри)

Том Круз («Магнолия» Томаса Пола Андресона)

Брюс Уиллис («Криминальное чтиво» Квентина Тарантино)

Билли Боб Торнтон («Человек, которого не было» братьев Коэн)

Бред Питт («Бойцовский клуб» Дэвида Финчера)

Джонни Депп («Мертвец» Джима Джармуша)

Джеймс Франко («127 часов» Дэнни Бойла, «Отвязные каникулы» Хармони Корина)

Майкл Фассбендер («Стыд» Стива Маккуина)

Джуд Лоу («Гаттака» Эндрю Никкола, «Искусственный интеллект» Стивена Спилберга, «Близость» Майкла Николса)

Райф Файнс («Список Шиндлера» Стивена Спиберга)

Киану Ривз («Матрица» братьев Вачовски)

Билл Мюррей («День сурка», «Кофе и сигареты» и «Сломанные цветы» Джима Джармуша)

Источник: «Газета.Ru»

472количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Торрес VS Роналду: как оскорбляли друг друга футболисты во время вчерашней перепалки? – ВИДЕОSOS: Как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? - ВИДЕОГраждане Азербайджана со следующего года смогут ездить в некоторые страны лишь с удостоверением личностиАзербайджанский студент в Германии пресек армянскую провокацию о принадлежности Нагорного Карабаха АрменииВ связи с Исламиадой изменяются пути следования и время работы свыше 30 автобусных маршрутов – СПИСОКВ Баку из-за Wi-Fi произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненыеВ Азербайджане произошло землетрясение, которое ощутили в нескольких районах - КАРТА – ОБНОВЛЕНОАзербайджанская штангистка, находящаяся на 8-м месяце беременности, исключена из сборнойПрезидент Ильхам Алиев открыл новый мост в Пираллахинском районе - ФОТОВ Азербайджане скончался мужчина, пытавшийся убить бывшую беременную жену

НОВОЕ НА САЙТЕ

11 мая21:59 Примерно 900 водителей в Баку были оштрафованы за наезд на специальные полосы21:51 Вугар Надиров в третий раз покинул «Карабах»21:48 12 актеров, которые до сих пор не получили «Оскар» - ФОТО21:37 Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по вопросам залива - ФОТО21:29 Ситуация на НГДУ «28 Мая» находится под контролем - ФОТО - ОБНОВЛЕНО21:23 Исламиада: Сборная Азербайджана по футболу обыграла Саудовскую Аравию21:13 Айшан Абдулазимова: «Исламида» для нас - это подготовка к чемпионатам мира и Европы»21:07 Самый загадочный объект Всемирного наследия - ФОТО20:24 О чем говорили пилоты Формулы 1 в четверг в Барселоне20:17 Российский ведущий Киселев разбил в Крыму лицо - ФОТО20:09 Президент Азербайджана наградил генсека ВТО ООН орденом «Достлуг»19:59 «Исламиада»: сборная Азербайджана по волейболу разгромила сборную Кыргызстана19:58 День Европы в Азербайджане: впервые празднования проходят в регионах страны – ФОТО19:43 Генпрокуратура АР вынесла официальное предупреждение редактору одного из местных СМИ19:17 Фильм режиссера Теймура Гаджиева «Шанхай, Баку» презентован в сети – ВИДЕО