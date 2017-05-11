11 мая Американская киноакадемия празднует 90-летие.

За годы своего существования эта главная американская киноинституция прошла через множество реформ и одарила заветными статуэтками «Оскар» многих достойных артистов. Однако целый ряд деятелей киноискусств по сей день остаются без долгожданной и заслуженной премии. Лишь в прошлом году в ряды лауреатов вошел долгие годы дожидавшийся золота Леонардо ДиКаприо. В честь юбилея киноакадемии вспоминаем артистов, которые тоже заслужили законного удовлетворения своего профессионального тщеславия.

Подготовил Рустам Азимов

Джим Керри («Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри)

Том Круз («Магнолия» Томаса Пола Андресона)

Брюс Уиллис («Криминальное чтиво» Квентина Тарантино)

Билли Боб Торнтон («Человек, которого не было» братьев Коэн)

Бред Питт («Бойцовский клуб» Дэвида Финчера)

Джонни Депп («Мертвец» Джима Джармуша)

Джеймс Франко («127 часов» Дэнни Бойла, «Отвязные каникулы» Хармони Корина)

Майкл Фассбендер («Стыд» Стива Маккуина)

Джуд Лоу («Гаттака» Эндрю Никкола, «Искусственный интеллект» Стивена Спилберга, «Близость» Майкла Николса)

Райф Файнс («Список Шиндлера» Стивена Спиберга)

Киану Ривз («Матрица» братьев Вачовски)

Билл Мюррей («День сурка», «Кофе и сигареты» и «Сломанные цветы» Джима Джармуша)

Источник: «Газета.Ru»