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Кино

Фильм «Красавица и чудовище» стал триумфатором премии MTV Movie & TV Awards 09.05.2017 01:09

В Лос-Анджелесе накануне в 26-й раз вручили премию MTV в области кино и телевидения — MTV Movie & TV Awards.

Церемонии не помешала даже буря с градом, обрушившаяся на город.
 
В этом году организаторы решили расширить количество номинаций, и к фильмам были добавлены телешоу и телесериалы. Поэтому премия сменила название на MTV Movie и TV Awards.
 
Больше всего статуэток с попкорном получила музыкальная мелодрама «Красавица и чудовище». Она победила в номинациях «Фильм года», а исполнительница главной роли Эмма Уотсон стала «Лучшим актером в кино». В борьбе за премию впервые в истории церемонии наград MTV принимали участие и мужчины, и женщины.
 
Награду «Лучший дуэт» получил Хью Джекман и его юная коллега Дафни Кин, с которой они сыграли в фильме «Логан».
 
Серия фильмов «Форсаж» получила «Премию поколения», а за наградой вышел актер Вин Дизель.

Росбалт

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