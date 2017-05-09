В Лос-Анджелесе накануне в 26-й раз вручили премию MTV в области кино и телевидения — MTV Movie & TV Awards.

Церемонии не помешала даже буря с градом, обрушившаяся на город.



В этом году организаторы решили расширить количество номинаций, и к фильмам были добавлены телешоу и телесериалы. Поэтому премия сменила название на MTV Movie и TV Awards.



Больше всего статуэток с попкорном получила музыкальная мелодрама «Красавица и чудовище». Она победила в номинациях «Фильм года», а исполнительница главной роли Эмма Уотсон стала «Лучшим актером в кино». В борьбе за премию впервые в истории церемонии наград MTV принимали участие и мужчины, и женщины.



Награду «Лучший дуэт» получил Хью Джекман и его юная коллега Дафни Кин, с которой они сыграли в фильме «Логан».



Серия фильмов «Форсаж» получила «Премию поколения», а за наградой вышел актер Вин Дизель.

Росбалт