British Council Azerbaijan в сотрудничестве с посольством Великобритании в Азербайджане и Киноцентром «Низами» объявляет о «Третьей весне британского кино», в рамках которого 28 апреля-4 мая азербайджанские зрители увидят лучшие британские фильмы.

Как сообщает 1news.az, на фестивале 2017 года будут показаны шесть очень интересных и разноплановых картин, снятых режиссерами-женщинами и о женщинах - «Навыки взрослой жизни», «Я - Дэниел Блейк», «Ни пуха, ни праха», «Наводнение», «Счастливая жизнь», «Этель и Эрнест».

В этом году фестиваль откроет фильм, завоевавший многочисленные награды, «Навыки взрослой жизни» режиссера Рэйчел Таннард, который будет показан с азербайджанскими субтитрами.

По словам директора British Council Azerbaijan Элизабет Уайт, в этом году «Весна Британского Кино» представляет на выбор очень интересные новые фильмы, и она надеется, что бакинские зрители не упустят возможность посмотреть все фестивальные кинокартины.

«В рамках данного фестиваля мы хотим показать азербайджанскому зрителю новаторские и разнообразные фильмы британских кинематографистов и найти пути творческого обмена с местными деятелями кино», - сказала она 28 апреля на презентации, посвященной открытию фестиваля.

Следует отметить, что British Council в партнерстве с посольством Великобритании в Баку и кинокомпанией «Нариман фильм» также организовал пятидневный рабочий семинар для азербайджанских сценаристов в Киноцентре «Низами» 24-28 апреля.

Целью проекта является укрепление профессиональных навыков азербайджанских сценаристов посредством тренинг-программы британского специалиста Пола Фрейзера, сценариста фильма «Навыки взрослой жизни».

В рамках данной программы более 20 азербайджанских киносценаристов поделятся своими знаниями и опытом, обсудят новаторские методы работы, исследуют новые модели сотрудничества с позиции ряда инновационных подходов, используемых в Британии.

Фильмы будут показаны в Киноцентре «Низами». Билеты продаются в кассах Киноцентра «Низами» по цене 2 маната.

Эльшан Рустамов, Г.Р.