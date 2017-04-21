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Кино

Поступил в прокат фильм «Don Marleone» с участием Рустама Джабраилова и Натаван Эфендиевой – ФОТО – ВИДЕО 21.04.2017 20:13

В азербайджанский прокат запущен фильм режиссера Эльмара Байрамова «Don Marleone», снятый в жанре триллера и экшн, но с комедийными нюансами.

Главные роли в проекте «Don Marleone» сыграли известные азербайджанские модели - обладатель титула «Best model of the World 2007» Рустам Джабраилов и «Мисс Шарм Азербайджан 2014» Натаван Эфендиева, которая, общаясь с журналистами на премьере фильма, отметила, что уходит из модельного бизнеса и сосредоточится исключительно на кино.

Сценарий к фильму написан Рашадом Сулейманоглу, оператор проекта - Мухамед Ага. В ролях в картине «Don Marleone» снялись Саин Фархад, Мурад Абдуллаев, Ровшан Маммелди, Алибей Маммедли, Нофель Шахлароглу, Азер Айдемир, Зарина Гурбанова и другие. Также в съемках был задействован Бахрам Багирзаде.

Фильм «Don Marleone», являющийся продуктом Black Garden Company, поступил в прокат в сети кинотеатров «Park Cinema» и Киноцентре «Низами».

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Модели Рустам Джабраилов и Натаван Эфендиева в трейлере фильма «Don Marleone» - ВИДЕО

Ф.В, Г.Р.

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