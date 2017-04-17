USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
Кино

Польский кинофестиваль «Висла» вновь в Баку – АФИША 17.04.2017 15:16

С 22 по 27 апреля в Баку пройдет известный фестиваль польского кино «Висла».

В течение недели зрители смогут посмотреть шесть польских картин разных жанров. Целью фестиваля является комплексный обзор тенденций и традиций в польском кино.

«Висла» известен во многих странах мира, в Баку фестиваль пройдет во второй раз. Первый фестиваль польского кино прошел в октябре прошлого года.

Посмотреть фильмы, представленные на фестивале, можно в Landmark Cinema. Все показы начинаются в 19.00, вход бесплатный. Ввиду отсутствия системы билетов организаторы советуют приходить на сеансы заблаговременно.

Все показы будут идти параллельно в двух залах: в одном из них к фильму будут показывать английские, а в другом – русские субтитры. Подробнее ознакомиться с программой кинофестиваля можно на странице мероприятия «Висла» в Фейсбуке.

Откроет фестиваль в субботу картина «Джек Стронг» (2014 год). События фильма происходят в 1968 году. Польский разведчик, майор Рышард Куклински готовит план военных учений стран-участниц Организации Варшавского договора. События времен «холодной войны» и угроза родной стране подталкивают его к сотрудничеству с ЦРУ.

В воскресенье в рамках фестиваля можно будет посмотреть драму «Боги» (2014 год). Фильм рассказывает о начале карьеры известного польского кардиохирурга Збигнева Религи, который в 1985 году сделал первую в Польше успешную операцию по пересадке сердца.

В понедельник состоится показ фантастической комедии «Сексмиссия», или «Новые Амазонки» (1983 год). Альберт и Максимилиан - двое молодых мужчин около 30 лет -   соглашаются стать участниками научного эксперимента – их заморозят на 3 года. Однако разморозили их не через 3 года, а через полвека с лишним, в 2044 году. К этому времени на Земле вымерли все мужчины, и парочка размороженных оказалась единственными представителями мужского пола.

У фильма есть ограничения по возрасту: не рекомендуется лицам младше 18 лет.

Во вторник можно будет посмотреть польский триллер «Закрытая система» (2013 год). Это - основанная на реальных событиях история о борьбе трех успешных бизнесменов с коррумпированной государственной машиной.

В среду фестиваль представит исторический боевик «Испанка» (2015 год). Это - история о группе ясновидящих и спиритуалистов, которые в конце Первой мировой войны, используя свои экстрасенсорные способности, пытаются защитить польского пианиста и политика Игнация Яна Падеревского от ментальной атаки выдающегося медиума, работающего на прусскую армию.

Сюжет вращается вокруг борьбы за освобождение поляков как раз перед началом Великопольского восстания, но сочетает в себе как историческую правду, так и вымысел, в котором событиям придается новое значение.

Завершит фестиваль в четверг драма «На границе» (2016 год). Фильм основан на реальных событиях – на истории отца и двух его сыновей, которые приезжают в горы Бещады, чтобы заново построить между собой отношения после семейной трагедии.

Таинственный незнакомец, появляющийся в этой отрезанной от цивилизации горной турбазе, втягивает героев в мрачный и опасный преступный мир пограничной полосы.

Елена Остапенко, Э.Т.

676количество просмотров
Польский кинофестиваль «Висла» вновь в Баку – АФИША
Исмаил Сафарали: «Хотелось бы стать победителем кинофестиваля «Движение» - ФОТО
Фильмы азербайджанских режиссеров будут показаны на российском кинофестивале «Движение» - ФОТО

Объявлена конкурсная программа пятого российского национального кинофестиваля «Движение», который пройдет в Омске с 25 по 29 апреля
Деятели азербайджанского кино и ТВ поддержали II Фестиваль буктрейлеров – ВИДЕО
Кино на неделю: «Уйти красиво», «Сара» и другие премьеры (6 апреля) - ФОТО – ВИДЕО
Режиссер фильма «Don Marleone» Эльмар Байрамов о названии картины, съемках и не только… – ФОТО – ВИДЕО

Режиссер фильма «Don Marleone» Эльмар Байрамов рассказал в интервью 1news.az о работе над картиной, трейлер которой был с интересом принят пользователями социальных сетей
В сети появился промо-ролик седьмого сезона «Игры престолов» - ВИДЕО
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО