Польский кинофестиваль «Висла» вновь в Баку – АФИША

С 22 по 27 апреля в Баку пройдет известный фестиваль польского кино «Висла».

В течение недели зрители смогут посмотреть шесть польских картин разных жанров. Целью фестиваля является комплексный обзор тенденций и традиций в польском кино.

«Висла» известен во многих странах мира, в Баку фестиваль пройдет во второй раз. Первый фестиваль польского кино прошел в октябре прошлого года.

Посмотреть фильмы, представленные на фестивале, можно в Landmark Cinema. Все показы начинаются в 19.00, вход бесплатный. Ввиду отсутствия системы билетов организаторы советуют приходить на сеансы заблаговременно.

Все показы будут идти параллельно в двух залах: в одном из них к фильму будут показывать английские, а в другом – русские субтитры. Подробнее ознакомиться с программой кинофестиваля можно на странице мероприятия «Висла» в Фейсбуке.

Откроет фестиваль в субботу картина «Джек Стронг» (2014 год). События фильма происходят в 1968 году. Польский разведчик, майор Рышард Куклински готовит план военных учений стран-участниц Организации Варшавского договора. События времен «холодной войны» и угроза родной стране подталкивают его к сотрудничеству с ЦРУ.

В воскресенье в рамках фестиваля можно будет посмотреть драму «Боги» (2014 год). Фильм рассказывает о начале карьеры известного польского кардиохирурга Збигнева Религи, который в 1985 году сделал первую в Польше успешную операцию по пересадке сердца.

В понедельник состоится показ фантастической комедии «Сексмиссия», или «Новые Амазонки» (1983 год). Альберт и Максимилиан - двое молодых мужчин около 30 лет - соглашаются стать участниками научного эксперимента – их заморозят на 3 года. Однако разморозили их не через 3 года, а через полвека с лишним, в 2044 году. К этому времени на Земле вымерли все мужчины, и парочка размороженных оказалась единственными представителями мужского пола.

У фильма есть ограничения по возрасту: не рекомендуется лицам младше 18 лет.

Во вторник можно будет посмотреть польский триллер «Закрытая система» (2013 год). Это - основанная на реальных событиях история о борьбе трех успешных бизнесменов с коррумпированной государственной машиной.

В среду фестиваль представит исторический боевик «Испанка» (2015 год). Это - история о группе ясновидящих и спиритуалистов, которые в конце Первой мировой войны, используя свои экстрасенсорные способности, пытаются защитить польского пианиста и политика Игнация Яна Падеревского от ментальной атаки выдающегося медиума, работающего на прусскую армию.

Сюжет вращается вокруг борьбы за освобождение поляков как раз перед началом Великопольского восстания, но сочетает в себе как историческую правду, так и вымысел, в котором событиям придается новое значение.

Завершит фестиваль в четверг драма «На границе» (2016 год). Фильм основан на реальных событиях – на истории отца и двух его сыновей, которые приезжают в горы Бещады, чтобы заново построить между собой отношения после семейной трагедии.

Таинственный незнакомец, появляющийся в этой отрезанной от цивилизации горной турбазе, втягивает героев в мрачный и опасный преступный мир пограничной полосы.

Елена Остапенко, Э.Т.