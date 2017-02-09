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Кино

Кино на неделю: «На пятьдесят оттенков темнее», «Джон Уик - 2» и другие премьеры (9 февраля) - ФОТО – ВИДЕО 09.02.2017 18:12

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«На пятьдесят оттенков темнее» (США)

Жанр – драма, мелодрама

Режиссер - Джеймс Фоули, сценарий - Ниал Леонард, Э.Л.Джеймс, продюсер - Дэна Брунетти, Майкл Де Лука, Э.Л. Джеймс

В главных ролях: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Эрик Джонсон, Элоиза Мамфорд, Белла Хиткот

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 5.10

Rotten Tomatoes: 3.8/10

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее.

«Джон Уик - 2» (США)

Жанр - боевик, триллер, криминал

Режиссер - Чад Стахелски, сценарий - Дерек Кольстад, продюсер -Бэзил Иваник, Роберт Берначчи, Кевин Скотт Фрайкс

В главных ролях: Киану Ривз, Риккардо Скамарчио, Иэн МакШейн, Руби Роуз, Коммон, Клаудия Джерини

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 9.70

Rotten Tomatoes: 7.4/10

Когда бывший коллега Джона решает взять под свой контроль таинственную гильдию убийц, Уик вынужден выйти из отставки. Ведомый кровавой клятвой Джон отправляется в Рим, где ему придется сразиться с одними из самых опасных киллеров в мире.

«Лего Фильм: Бэтмен «(Дания, США)

Режиссер - Крис МакКей, сценарий - Сет Грэм-Смит, Крис МакКенна, Эрик Соммерс, продюсеры - Уилл Аллегра, Мэттью Эштон, Джон Бертон

В главных ролях: Уилл Арнетт, Майкл Сера, Розарио Доусон, Рэйф Файнс, Siri, Зак Галифианакис

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

Расписание в к/т «Cinema Plus»

IMDb: 8.20

Rotten Tomatoes: 7.8/10

Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен, альтер-эго миллиардера Брюса Уэйна, живущего в своем огромном родовом поместье вместе с дворецким Альфредом. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером, сбежавшим из психиатрической больницы «Аркхем», а также Харли Куинн, готовой на самые сумасшедшие злодеяния, чтобы оставить в дураках всю «Лигу Справедливости», включая Бэтгерл.

Ф.В, Г.Р. 

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