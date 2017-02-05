Австралийский режиссер Гарт Дэвис завоевал награду Гильдии режиссеров США (Directors Guild Awards, DGA) в категории "режиссерский дебют".

69-я церемония вручения награды состоялась 4 февраля в Лос-Анджелесе. Победители получили приз в виде реплики золотого режиссерского кресла.

Как сообщается на сайте Гильдии режиссеров США, Дэвис получил премию за свою первую полнометражную работу "Лев". Ранее Дэвис завоевывал номинацию за режиссуру рекламных роликов.

Конкуренцию Гарту за награду в области режиссерского дебюта составили ранее известный своими мультипликационными работами Тим Миллер за фильм "Дэдпул", Келли Фрэман за "Почти семнадцать", Дэн Трахтенберг с картиной "Кловерфилд, 10" и Нэйт Паркер за "Рождение нации", который в прошлом году стал победителем фестиваля независимого кино "Сандэнс".

Награды гильдии режиссеров, актерской и сценаристской гильдий считают показателем настроений профессионалов кино в преддверии вручения награды киноакадемии США "Оскар". Зачастую киноакадемики вручают награду в соответствующих категориях лауреатам профессиональных премий.

РИА Новости