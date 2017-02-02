Продюсер Майкл Де Лука работает совместно с вдовой Джона Леннона Йоко Оно над фильмом, в котором будет рассказываться история отношений музыканта и японской художницы.

Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В качестве сценариста картины выступит Энтони МакКартен, автор сценария фильма «Вселенная Стивена Хокинга». Он также станет продюсером ленты вместе с Де Лука и Оно.

«История расскажет о зрелых и актуальных темах любви, отваги и активизма в США — с уклоном на то, чтобы побудить нынешнюю молодежь отстаивать свои права и знать наверняка, чего они хотят в будущем», — сказал Де Лука.

Ранее сообщалось, что в мае 2017 года выйдет комикс о жизни Джона Леннона.

Gazeta.ru