Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«Звонки» (США)

Жанр – ужасы, драма

Режиссер - Ф.Хавьер Гутьеррес, сценарий - Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман, Дэвид Лука, продюсеры - Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон

В главных ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 5,70

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

«Космос между нами» (США)

Жанр – фантастика, драма, мелодрама

Режиссер - Питер Челсом, сценарий - Аллан Лоб, Стюарт Шилл, Ричард Бартон Льюис, продюсеры - Ричард Бартон Льюис, Джон Албанис, Робби Бреннер

В главных ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери, Карла Гуджино, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Азербайджан»

IMDb: 7,30

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

«Пазманский дьявол» (США)

Жанр – драма, биография, спорт

В главных ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули

Режиссер - Бен Янгер, сценарий - Бен Янгер, Пиппа Бьянко, Анджело Пиццо, продюсеры - Брюс Коэн, Бен Мэттью Эмпи, Ной Крафт

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Азербайджан»

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Винни Пациенца - один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

Ф.В, Г.Р.