USD1.9200
EUR2.0706
RUB0.0319
Brent56.62
WTI53.64
Золото2 311.01
S&P 500 Index2 279.55
Nikkei 22518 914.58
Кино

Кино на неделю: «Звонки», «Космос между нами» и другие премьеры (2 февраля) - ФОТО – ВИДЕО 02.02.2017 17:24

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в прокат поступают долгожданные киноновинки. Какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из этого материала.

«Звонки» (США)

Жанр – ужасы, драма

Режиссер - Ф.Хавьер Гутьеррес, сценарий - Джейкоб Аарон Эстес, Акива Голдсман, Дэвид Лука, продюсеры - Лори МакДональд, Уолтер Ф. Паркс, Даг Дэвисон

В главных ролях: Винсент Д’Онофрио, Лаура Уиггинс, Эйми Тигарден, Джонни Галэки, Лиззи Брошере, Бонни Морган

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Низами»

IMDb: 5,70

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Ее ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

«Космос между нами» (США)

Жанр – фантастика, драма, мелодрама

Режиссер - Питер Челсом, сценарий - Аллан Лоб, Стюарт Шилл, Ричард Бартон Льюис, продюсеры - Ричард Бартон Льюис, Джон Албанис, Робби Бреннер

В главных ролях: Бритт Робертсон, Гари Олдман, Эйса Баттерфилд, Джанет Монтгомери, Карла Гуджино, Б.Д. Вонг, Колин Эглсфилд

Расписание в к/т «Park Cinema»

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Азербайджан»

IMDb: 7,30

Межгалактическая история любви земной девушки и Гарднера Эллиота, выросшего в экспериментальной колонии на Марсе. Их роман начался в интернете, и теперь Эллиот летит на Землю, чтобы встретиться с возлюбленной…

«Пазманский дьявол» (США)

Жанр – драма, биография, спорт

В главных ролях: Майлз Теллер, Аарон Экхарт, Кэти Сагал, Киран Хайндс, Тед Левайн, Джордан Гелбер, Аманда Клэйтон, Дэниэл Саули

Режиссер - Бен Янгер, сценарий - Бен Янгер, Пиппа Бьянко, Анджело Пиццо, продюсеры - Брюс Коэн, Бен Мэттью Эмпи, Ной Крафт

Расписание в к/т «Cinema Plus»

Расписание в к/т «Азербайджан»

Винни Пациенца - один из самых выдающихся чемпионов по боксу. Молодой, яркий, безрассудный… Его называли Пазманским дьяволом. Его карьера была на самом пике, но страшная авария в одночасье разрушила все планы. Врачи говорили, что он больше никогда не сможет ходить. Однако Винни решил вернуться на ринг во что бы то ни стало.

Ф.В, Г.Р. 

1066количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Беременная двойней Бейонсе снялась полностью обнаженной – ФОТОУ Эрдогана и Меркель возник спор в прямом эфире – ВИДЕОГугуш: «Я – мусульманка, и боюсь, что мне не позволят въехать в США» - ВИДЕОПользователи Instagram не узнали вновь изменившуюся Амалию Панахову – ФОТОВ Баку гололед стал причиной смерти человекаПризыв о помощи. 10 тысяч долларов необходимо для спасения трехлетней Дениз – ФОТОХюлья Авшар о скандальном «голом» платье: «Буду одеваться еще откровеннее» - ФОТОТочь в точь: 19-летняя любовница Венсана Касселя и ее азербайджанский двойник – ФОТОПолицейский с солью, лыжи в центре Баку и полуголый президент федерации: чем запомнился бакинский снег? – ВИДЕОВ Азербайджан прибыл первый Rolls-Royce Wraith Black Badge - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 февраля02:02 Пушков: вряд ли Трамп пойдет на предоставление оружия Киеву01:30 Меркель рассказала о поступлении денег по соглашению ЕС-Турция по беженцам01:00 Пентагон: США не наносили ударов с моря по позициям «Аль-Каиды» в Йемене00:28 Меркель разъяснила возможность депортации сторонников Гюлена из ФРГ2 февраля23:59 Состоялась церемония вручения Президентских премий для молодежи - ФОТО23:40 Айдын Мирзазаде: «У Исы Гамбара нет морального права говорить от имени общества»23:35 Определились арбитры 16-го тура Премьер-лиги23:23 Маккейн попросил Трампа предоставить Украине летальное оружие22:54 Шварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕО22:31 Белый дом: мы не ослабляем санкции в отношении ФСБ России22:10 В Азербайджане создается Госинспекция по безопасности полетов в гражданской авиации21:53 Состоялась конференция, посвященная юбилею выдающегося государственного и научного деятеля Азиза Алиева - ФОТО21:32 Трамп готов ускорить переговоры по NAFTA21:04 Состоялась встреча посла Азербайджана с премьер-министром Грузии20:45 США ослабили санкции в отношении ФСБ России