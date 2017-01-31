USD1.9165
EUR2.0500
RUB0.0320
Brent52.41
WTI55.14
Золото1 201.56
S&P 500 Index2 280.90
Nikkei 22519 095.34
Кино

«На 50 оттенков темнее»: скандальные кадры, саундтрек и взгляд изнутри – ФОТО – ВИДЕО 31.01.2017 11:28

7 февраля в мировой прокат поступит экранизация бестселлера «На 50 оттенков темнее», являющаяся продолжением фильма «50 оттенков серого».

И чем ближе премьера фильма, больше интерес поклонников к картине, которые еще больше подогревает PR-команда проекта, практически ежедневно публикуя в сети разнообразные новости, фотографии и видео со съемок «На 50 оттенков темнее».

Один из скандальных видеороликов, в котором представлена сцена свидания Кристиана Грея и Анастейши Стил, которых исполняют Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, вызвала резонанс в сети – видео представлено для просмотра ниже.

Саундтрек к фильму «На 50 оттенков темнее» записали Тейлор Свифт и Зейн Малик – в видео, снятом на песню о страсти и разбитом сердце «I don't wanna live forever», исполнители громят гостиничный номер.

О том, что осталось за кадром, и в целом как создавалось продолжение эротической драмы, можно увидеть в видео «A look inside» с участием исполнителей главных ролей, режиссера и автора сценария.

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее – эта тема станет основной в фильме «На 50 оттенков темнее», который поступит в прокат в Азербайджане 9 февраля.

Феликс Вишневецкий, Г.Р. 

94количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
53-летняя звезда сериала «Кёсем Султан» шокировала «голым» платьем, схожим с нарядом Ирины Шейк – ФОТОВ Узбекистане в ТРЦ мать уронила ребенка с эскалатора, малыш умер – ВИДЕОЖенщину из Ирана сняли с самолета из-за решения Дональда Трампа - ФОТОInstagram подтвердил подлинность страницы Сафуры Алиевой – ФОТОВ Индии «девочка-змея» сбрасывает кожу каждые 45 дней - ФОТОНигяр Джамал поделилась в сети снимком ставшей в третий раз мамой Айсель Адыгезалзаде – ФОТОЭштон Катчер раскритиковал Дональда Трампа за его политику против мусульман – ВИДЕОИванку Трамп осудили за платье стоимостью 5 000 долларов в разгар протестов против миграционной политики ее отца – ФОТОСотрудник полиции: «В магазине закончилась соль, иначе я бы продолжил посыпать дороги» - ВИДЕОЗвезда сериала «Vatanım Sensin» подверглась травле в социальных сетях – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 января11:36 Резко снижена скорость движения на загородных трассах Баку11:32 Рейналдо дебютировал за «Аданаспор»11:28 «На 50 оттенков темнее»: скандальные кадры, саундтрек и взгляд изнутри – ФОТО – ВИДЕО11:18 В сети представлен финальный сказочный трейлер фильма «Красавица и чудовище» - ВИДЕО11:12 Turkish Airlines объявляет о специальной акции на рейсы из Баку, Гянджи и Нахчывана в Стамбул и обратно11:00 Правозащитники США собрали рекордную сумму на борьбу с указами Трампа10:53 У 52-летней Моники Беллуччи новый роман – ФОТО10:45 На Дональда Трампа подали в суд из-за указа по мигрантам10:39 Вышел в отставку замначальника одного из управлений полиции Баку10:33 Азербайджан может обеспечить прикаспийские страны современными судами10:25 Из-за снега изменен скоростной режим на некоторых дорогах Баку - ФОТО10:17 Дорожная полиция о последней ситуации на заснеженных дорогах Баку10:13 Продажа «Искандера» Армении была обусловлена не фактором Азербайджана, а ситуацией на Ближнем Востоке - Российский политолог10:07 «Sarı gəlin»: тандем азербайджанского пианиста и мировых джазовых музыкантов – ВИДЕО09:57 ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов нарушили режим прекращения огня