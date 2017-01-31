7 февраля в мировой прокат поступит экранизация бестселлера «На 50 оттенков темнее», являющаяся продолжением фильма «50 оттенков серого».

И чем ближе премьера фильма, больше интерес поклонников к картине, которые еще больше подогревает PR-команда проекта, практически ежедневно публикуя в сети разнообразные новости, фотографии и видео со съемок «На 50 оттенков темнее».

Один из скандальных видеороликов, в котором представлена сцена свидания Кристиана Грея и Анастейши Стил, которых исполняют Джейми Дорнан и Дакота Джонсон, вызвала резонанс в сети – видео представлено для просмотра ниже.

Саундтрек к фильму «На 50 оттенков темнее» записали Тейлор Свифт и Зейн Малик – в видео, снятом на песню о страсти и разбитом сердце «I don't wanna live forever», исполнители громят гостиничный номер.

О том, что осталось за кадром, и в целом как создавалось продолжение эротической драмы, можно увидеть в видео «A look inside» с участием исполнителей главных ролей, режиссера и автора сценария.

Пока Кристиан Грей борется со своими внутренними демонами, Анастейша Стил вынуждена противостоять гневу и зависти тех женщин, что были с Кристианом до нее – эта тема станет основной в фильме «На 50 оттенков темнее», который поступит в прокат в Азербайджане 9 февраля.

​

Феликс Вишневецкий, Г.Р.