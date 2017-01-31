На YouTube канале студии Disney представлен финальный трейлер легендарной сказки «Красавица и чудовище», позволяющий представить, что киноманы увидят на экранах в марте.

На экраны фильм «Красавица и чудовище», режиссером которого является Билл Кондон, выйдет уже 17 марта 2017 года – главные роли в сказочном проекте сыграли Эмма Уотсон (Белль) и Дэн Стивенс (Чудовище).

Также в фильме задействованы Люк Эванс, Эмма Томпсон, Юэн МакГрегор, Иэн МакКеллен и другие.

Отметим, что саудтрек фильму записала Селин Дион - композиторами стали оскароносные авторы Тим Райс и Алан Менкен. Тема мелодии будет звучать на протяжении всего фильма, а в исполнении Селин Дион — в титрах.

«Красавица и чудовище» — ремейк диснеевского мультфильма 1991 года, тогда саундтрек исполнила также Селин Дион в дуэте с Пибо Брайсоном.

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Феликс Вишневецкий, Г.Р.